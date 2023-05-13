Меню
Воплощают мечты: 13 молодых российских актеров, которые прямо сейчас становятся успешными
Восходящие звезды кино и сериалов, о которых сейчас говорят все.
Написать
13 мая 2023 12:00
Кузьма Котрелев: биография и карьера многообещающего актера
Рассказываем о звезде сериала «ЮЗЗЗ».
Написать
1 сентября 2022 16:45
Создатели сериала «ЮЗЗЗ» расскажут о проблемах современной молодежи
Премьера криминальной драмы состоится в онлайн-кинотеатре Premier 24 мая. Но в клубе Киноафиши онлайн-показ первой серии пройдет на сутки раньше, серия доступна с 23 мая только для членов клуба.
Написать
16 мая 2022 10:55
Дикий Юго-Запад ближе, чем кажется: Киноафиша приглашает на секретный показ криминального сериала «ЮЗЗЗ»
Злободневная драма о непростой жизни современной молодежи!
Написать
11 мая 2022 17:35
