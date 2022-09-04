Меню
Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь
Кто бы мог подумать, что съемки в сценах 18+ могут запятнать репутацию актрисе, однако в некоторых случаях именно это и произошло.
Написать
4 сентября 2022 11:59
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру
14 июля на Premier стартовала драмеди «Люся», которая повествует о том, как искусственный интеллект исследует границы морали. Одну из ролей в сериале исполнил Иван Макаревич. По случаю премьеры Киноафиша встретилась с актером и расспросила про любимые фильмы и сериалы.
Написать
25 июля 2022 13:25
Что смотреть на выходных: 9 новинок онлайн — вампиры, инопланетяне и нетипичный Данила Козловский
На этой летней неделе стриминги в своих проектах предлагают распутать коррумпированную схему, зависнуть с вурдалаками, посмеяться на съемках кино и просто влюбиться.
Написать
15 июля 2022 18:00
Игры искусственного разума: киноклуб Киноафиши покажет в Петербурге «Люсю»
13 июля в галерее Anna Nova Иван Макаревич и Дарья Блохина представят участникам киноклуба Киноафиши первые серии проекта «Люся». Встречать гостей будет сама умная колонка «Люся», надо только следовать за ее голосом.
Написать
7 июля 2022 13:34
