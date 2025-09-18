Меню
Стивен Кинг уже определился с лучшим сериалом 2025 года: издевательства над детьми, расчлененка и нечисть — удивительно похоже на его «Институт»
Тайтл, при этом, еще даже не закончился.
1 комментарий
18 сентября 2025 19:34
В «Чужой: Земля» один из самых диких эпизодов первых фильмов сделали еще кошмарнее: теперь в «жести» замешаны дети
И уже понятно, что шансов на спасение нет.
4 комментария
18 сентября 2025 12:48
Инженеры стерты, как по щелчку Таноса: «Чужой: Земля» помножил на ноль «Прометея» и «Ромул» — теперь к хронологии еще больше вопросов
А ведь впереди еще второй сезон.
7 комментариев
14 сентября 2025 07:58
Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»
Финал все ближе, ставки растут, как и градус безумия вокруг.
2 комментария
12 сентября 2025 17:09
В мрачном сериале «Чужой: Земля» появился Сид из «Ледникового периода» — и это вовсе не смешная отсылка ради отсылки (есть скрытый смысл)
Сцена милая, но непонятная. Сейчас объясним.
Написать
18 августа 2025 10:52
Ксеноморфов мало, смысла еще меньше: посмотрел первые серии «Чужой: Земля», и досматривать последние — желания ноль (откуда рейтинг 93%?)
Шоураннеры как будто и сами не определились, о чем и для кого их сериал.
16 комментариев
14 августа 2025 09:25
Мечтают ли дети-андроиды о ксеноморфах? У нового сериала «Чужой: Земля» всего один жирный минус — и фанатов классики он явно покоробит
Во всем остальном, впрочем, проект выдающийся: и уже вошел в топ-3 лучших частей франшизы по оценкам критиков.
Написать
7 августа 2025 12:19
Дети-солдаты, новые монстры, семейная драма: в сериале «Чужой: Земля» люди оказались даже страшнее ксеноморфов — но это, внезапно, к лучшему
Первые зрители вышли с показа с сиющяими глазами.
Написать
1 августа 2025 21:01
Позвони мне, позвони: сериал «Чужой: Земля» ответит на один из главных вопросов франшизы — фанаты ломают голову почти полвека
Бесчисленным спорам на форумах вскоре придет конец.
1 комментарий
6 июля 2025 17:38
В хронологии франшизы «Чужие» сам ксеноморф ногу сломит, а «Ромул» только сильней все запутал — раскладываем по полочкам
Решите смотреть фильмы по порядку их выхода — пожалеете.
Написать
27 июня 2025 16:40
Ты узнаешь ее из тысячи — по глазам: в трейлере нового «Хищника» изящно намекнули на кроссовер с «Чужим» — и заметили не все
Задачка на логику от создателей ужастика получилась очень славной.
2 комментария
26 апреля 2025 13:17
«Уже страшнее "Ромула"»: слитые в Сеть кадры новой части «Чужого» по-настоящему ужасают (видео)
До релиза остались считаные месяцы.
Написать
23 марта 2025 16:40
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
