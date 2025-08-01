Дети-солдаты, новые монстры, семейная драма: в сериале «Чужой: Земля» люди оказались даже страшнее ксеноморфов — но это, внезапно, к лучшему

На Comic-Con 2025 зрителям показали первый эпизод долгожданного сериала «Чужой: Земля». Первый в истории франшизы проект для ТВ, действие которого происходит не в далеком космосе, а прямо у нас под ногами. FX и Hulu вложились по-крупному: по слухам, бюджет сериала превышает $250 миллионов — и это видно в каждой сцене.

Главный по страхам здесь — Ной Хоули, создатель «Фарго» и «Легиона». Он явно не собирается повторять старое: в пилоте нет унылого копипаста, зато есть тревожная атмосфера, жесткий экшен, корпоративные интриги и дети в телах суперсолдат. А еще — возвращение к духу первых фильмов, с прицелом на новое поколение.

Монстры знакомые, люди новые

Фанатам сразу бросилось в глаза: атмосфера та самая. Леденящее напряжение, тесные коридоры, неясные угрозы, пробирающий до костей саундтрек от Джеффа Руссо. А еще здесь снова не доверяешь никому. Люди в «Чужом: Земля» — как водится, похуже ксеноморфов.

Снова все решают корпорации, снова кто-то лезет к инопланетной дряни ради прибыли, и снова все летит в тартарары.

Причем корпораций теперь не одна, а сразу пять. Weyland-Yutani, конечно, на месте — и по-прежнему мечтает заполучить ксеноморфа как оружие. Но у нее появился конкурент: компания Prodigy, вырастившая первых в истории гибридов — детей, чье сознание пересажено в синтетические тела.

Не андроидов, не киборгов, а именно гибридов — свежий тип постчеловека. Суперсила, скорость, выносливость, а по факту — дети-солдаты в телах взрослых. И это тревожит сильнее, чем любой чужой. К слову, обещаются добавить и пару новеньких монстров, но в первой серии о них пока молчок.

Питер Пэн в декорациях киберпанка

Главная героиня — Венди, бывшая смертельно больная девочка, ставшая первым гибридом. В компании с такими же, как она, подростками в новых телах, она формирует группу, которую косплееры уже окрестили «Шазам-семейкой», а Хоули — «Потерянными мальчишками». Им предстоит не только драться с ксеноморфами, но и выяснить, как устроен новый мир, где власть держат тех, кто играет в бога.

И конечно, все начинается с катастрофы: корабль с инопланетными образцами падает в мегаполис, управляемый Prodigy. Уцелевшие на борту — носители неведомых форм жизни, включая ксеноморфа. Хаос начинается моментально. Но, кажется, настоящий кошмар начинается тогда, когда кто-то решает использовать этих тварей ради корпоративных игр.

Семейная драма под соусом ужасов

Есть и личная линия: Венди ищет своего брата — медика по имени Хермит, который даже не подозревает, что его сестра теперь не человек. У Хоули вообще получается красиво скрестить личную драму и масштабную фантастику.

Неудивительно: его «Фарго» всегда умел в баланс абсурдного и пронзительного. Тут — то же самое, но с кислотной слюной и челюстью внутри челюсти.

Фанаты довольны. Пока что

Первые реакции после показа — восторженные. Отдельно хвалят музыку, визуальные эффекты и уважение к канону: фан-сервиса ровно столько, чтобы порадовать знатоков, но не скатиться в ремейк.

А еще шоу пообещало, что покажет ту самую Ютани — загадочную создательницу культовой корпорации. Никогда прежде ее не было вживую, и это, как ни странно, вызывает не меньше хайпа, чем любой монстр.

Ксеноморфы снова в деле

Земля для них — не новая территория. Но впервые за всю историю франшизы они добрались до нас так близко. Пока не ясно, какой именно подвид появился в первом эпизоде (есть отсылки к «Big Chap» из оригинального фильма), но ясно одно: охота началась.

Ранее мы писали: Позвони мне, позвони: сериал «Чужой: Земля» ответит на один из главных вопросов франшизы — фанаты ломают голову почти полвека