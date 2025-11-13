Второму сезону «Чужой: Земля» быть — FX официально продлил сериал: он будет сильно отличаться от первого

Меню
13 ноября 2025 08:56
Еще есть шанс спасти этот «тонущий корабль».

Франшиза «Чужой» не собирается уступать место новым научно-фантастическим сагам. Канал FX подтвердил: сериал «Чужой: Земля» продлен на второй сезон. Новость появилась после завершения показа первого — и на фоне впечатляющих рейтингов критиков, которые сочли проект одним из самых атмосферных со времен Ридли Скотта.

Первый сезон выходил с 12 августа по 24 сентября на FX и Hulu (а за рубежом — на Disney+). Восьмисерийная история перенесла зрителей в 2120 год, за два года до событий оригинального фильма «Чужой». Земля поделена между корпорациями, а на территории компании Prodigy ученые пытаются перенести человеческое сознание в синтетическое тело.

Пока группа гибридов во главе с девочкой Венди борется за жизнь, на Землю падает корабль «Мажино» компании Weyland-Yutani, на борту которого скрывается нечто, что изменит все.

Другие виды, старые герои

Создатель сериала Ной Хоули (автор «Фарго») уже подписал с FX и Disney новый крупный контракт: сумма сделки оценивается в девятизначные числа. Второй сезон начнут снимать в Лондоне в 2026 году, тогда как первый снимали в Таиланде. Визуально он уже будет сильно отличаться от первого. Руководство FX в восторге:

Нам не терпится приступить к работе над следующим сезоном «Чужого: Земля», а также над некоторыми не менее захватывающими проектами, находящимися на продвинутой стадии разработки, — заявил глава FX Джон Ландграф.

Сам Хоули говорил, что сериал не стремится быть прямым продолжением фильмов-приквелов Ридли Скотта. В его интерпретации история о происхождении ксеноморфов перечеркивает то, что было задумано фильмом «Завет».

Здесь ксеноморфы — результат древней эволюции, а не творение андроида Дэвида. Это решение уже породило жаркие споры среди фанатов: для кого-то «Чужой: Земля» стал долгожданным возвращением к первозданному ужасу оригинала, для других — попыткой переписать мифологию.

По рейтингам нельзя сделать вывод удался ли этот эксперимент: сериал получил высокие оценки критиков, FX не стал тянуть с решением, но многие зрители остались недовольны. Второй сезон должен ответить на кучу вопросов, на которые не смог ответить первый. И тогда есть шанс реабилитироваться в глазах фанатов.

Ранее мы писали: Disney, держись: HBO снимет сериал по культовому комиксу — у первой его экранизации 8,1 балла на IMDb и статус легенды

Фото: Кадры из сериала «Чужой: Земля»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
