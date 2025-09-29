Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию

Меню
29 сентября 2025 09:54
А ведь рейтинги до сих пор близки к идеальным.

Финал «Чужой: Земля» начинается красиво — море, закат, тело Артура, покусанное крабами. Картинка обещает трагедию, но дальше всё превращается в фарс.

Ксеноморф появляется не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы понюхать труп и уйти в кусты. С каждой сценой страшный когда-то монстр превращается в чучело на тонких ножках, будто актёр на репетиции с костюмом из «Детского мира». И в этот момент понимаешь: шоу окончательно потеряло зубы.

Персонажи в костюмах, сценарий без костей

Дама Сильвия отправляется к могилам детей в костюме цыганки-пиратки, как будто забрела из другого сериала. Чужой на неё не нападает — его почему-то пугают четверо солдат. Позже гибнет один из них, но делает это с таким идиотским выражением лица, что хочется перемотать.

На фоне всей этой клоунады сценарий забывает объяснить хоть что-то: зачем эти сцены, почему персонажи действуют нелогично и где, чёрт возьми, элементарное напряжение в диалогах? Почему нам должно быть не плевать?

Суперсилы Венди и капитуляция логики

Клетки для гибридов не предназначены для синтов. Простите, что? Корпорация, вкладывающая миллионы в создание детей-роботов, не способна построить тюрьму, которая удержит их хотя бы пять минут?

Но ничего страшного — ведь есть Венди, местная Мэри Сью. Она управляет Чужим свистом, взламывает любые системы силой мысли и останавливает синтов одним взмахом руки. На фоне такой «героини» остальные персонажи выглядят не то, что второстепенными — они просто декорации.

Где кровавая баня?

Это «Чужой», а не «Питер Пэн и друзья», но создатели явно путают жанры. Седьмой и восьмой эпизоды могли стать мясорубкой, где монстр выкашивает армию Боя Кавальера, но в итоге все остаются живы.

Даже Артур, чьё тело оживляет глазастое чудовище, возвращается в игру. Никто не умирает, ставки падают до нуля, а нам подсовывают клиффхэнгер с корпорацией «Вейланд-Ютани». В теории это должно заводить, но на практике вызывает только усталое закатывание глаз.

«Мы правим» и пустота

Финальная реплика Венди звучит как школьная пародия на «Игру престолов». Она объявляет детям-гибридам: «Мы правим». Кем? Чем? Как? Ни мотивации, ни внутреннего конфликта. Просто лозунг ради концовки с «крючком».

В этот момент становится ясно: авторы сами не понимают, куда ведут историю. Они тянут время, надеясь, что зрители останутся ради второго сезона. Но я с трудом досидел до конца этого — и единственное чувство, которое осталось, это раздражение.

В итоге

«Чужой: Земля» мог быть новым словом во франшизе, но превратился в балаган с Питером Пэном, детьми-роботами и ручным Чужим. В финале нет страха, нет крови, нет катарсиса — только сценарные дыры размером с ностромовский ангар.

Если это и правда был замысел Ноа Хоули, то он достиг цели: сделал сериал про «Чужого», в котором чужие не страшны, герои неинтересны, а финал вызывает одно желание — забыть, что ты вообще включал первую серию.

Ранее мы писали: Стивен Кинг уже определился с лучшим сериалом 2025 года: издевательства над детьми, расчлененка и нечисть — удивительно похоже на его «Институт»

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Алексей Плеткин
