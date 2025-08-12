Меню
Сериалы
Чужой: Земля
Новости
Новости о сериале «Чужой: Земля»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Чужой: Земля»
Вся информация о сериале
Ксеноморфы за два года до Эллен Рипли: чего ждать от сериала «Чужой: Земля»
Первый телевизионный проект в этой франшизе стартует 13 августа.
Написать
12 августа 2025 10:13
Нечто захватывающее, странное и удивительное: сериал «Чужой: Земля» впечатлил критиков
Работа над проектом началась еще в 2019 году.
Написать
6 августа 2025 14:15
Что смотреть в августе: 10 главных премьер в кино и на стримингах
Возвращение «Уэнсдэй», сериал с Джейсоном Момоа и новый фильм Романа Михайлова.
Написать
1 августа 2025 10:29
Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля»
Шоу продюсирует Ридли Скотт.
Написать
18 июля 2025 10:00
Ксеноморфы атакуют синтетических солдат в трейлере сериала «Чужой: Земля»
Премьера состоится 12 августа.
Написать
6 июня 2025 15:32
Это мы смотрим: топ самых многообещающих сериалов 2025 года
Запутанный триллер о кибератаке, финал «Очень странных дел» и «Игры в кальмара», история молодого Шерлока Холмса и целых два сериала по вселенным Ридли Скотта.
Написать
14 января 2025 13:28
Кейли Спейни и ее товарищи становятся жертвами ксеноморфов в трейлере «Чужого: Ромул»
В ролике есть жуткая сцена с зародышем монстра в грудной клетке одной из героинь.
Написать
19 июля 2024 10:32
Сериал «Чужой» обрел исполнительницу главной роли
Ведущую роль исполнит дочь Кайла Чандлера.
Написать
2 мая 2023 13:15
Съемки долгожданного сериала «Чужой» начнутся в этом году
Сейчас создатель проекта параллельно занимается пятым сезоном «Фарго».
Написать
13 января 2023 12:28
Сценарии сериала «Чужой» уже готовы
Глава FX огласил, когда стартуют съемки.
Написать
4 августа 2022 13:27
В разработку запущен новый полнометражный фильм в рамках франшизы «Чужой»
Режиссер оригинального фильма Ридли Скотт выступит в качестве продюсера.
Написать
9 марта 2022 12:40
Большие сюрпризы, но без участия Рипли: босс канала FX раскрыл первые подробности сериала «Чужой»
Действие развернется на Земле в конце XXI столетия.
Написать
18 февраля 2022 13:05
Съемки сериала «Чужой» могут начаться в марте 2022 года
Сейчас создатели занимаются кастингом и присматривают локации.
Написать
17 ноября 2021 15:57
