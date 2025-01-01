Меню
Чужой: Земля
Цитаты
Цитаты из сериала Чужой: Земля
Opening Crawl
В будущем гонка за бессмертием обретет три формы:
Opening Crawl
Кибернетически усовершенствованные люди: Киборги
Opening Crawl
Искусственно интеллигентные существа: Синты
Opening Crawl
и
Opening Crawl
Синтетические существа, загруженные человеческим сознанием: Гибриды
Opening Crawl
Какая технология возобладает, определит, какая корпорация будет править вселенной
