«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения

Фанаты «Чужого» уже привыкли к тому, что каждая новая часть франшизы приносит что-то новое: будь то философия «Прометея» или какую-нибудь жуть как в «Ромул». Но сериал «Чужой: Земля» пошел еще дальше.

Он не просто показал красивую картинку — он представил гибридов, которых во франшизе никогда раньше не было. И вот тут возникает проблема.

Что придумали в «Чужом: Земля»

Сюжет вертится вокруг «Гонки к бессмертию» — проекта корпорации Prodigy. На экране мы увидели три формы продления жизни:

Синтетики — андроиды вроде Эша из первого фильма.

Киборги — люди с механическими имплантами, как Морроу, выживший с корабля USCSS Maginot.

Гибриды — то самое новшество. Человеческое сознание загружают в синтетическое тело, и в теории человек получает бессмертие: не стареет, не болеет, не слабеет.

Создатель гибридов — юный гений и циничный CEO Prodigy Бой Кавальер. Для экспериментов он использует смертельно больных детей, превращая их в «демоверсии будущего». И именно эти дети в финале сезона поднимают бунт, убивают десятки людей и провозглашают: «Теперь правим мы».

Где гибриды в остальной франшизе?

Вот главный вопрос. «Чужой: Земля» происходит в 2120 году — всего за два года до событий оригинального «Чужого» (1979). То есть гибриды были изобретены до начала всей истории, и это огромный шаг в развитии технологий.

Но… во всех фильмах после — ни слова о гибридах. Ни в «Чужом», ни в «Чужих», ни в «Ромуле». Даже намека.

Сценаристы явно загнали франшизу в угол. Либо гибриды все это время «жили среди людей» и никто не знал, либо их признали слишком опасными и уничтожили. Но ни одно из объяснений пока не прозвучало.

Классический троп, но с дырой

Финал «Земли» играет по классике научной фантастики: дети-гибриды, лишенные человечности, восстают против создателей. Венди выпускает своего ксеноморфа, устраивает кровавую бойню и пленяет руководство Prodigy. Все красиво, драматично, эмоционально.

Но вот беда: эта линия слишком велика, чтобы ее замять. Нельзя просто так ввести бессмертных людей-машин, а потом сделать вид, что их никогда не было.

И теперь фанатам остается только ждать второй сезон, который либо аккуратно залатает дыру, либо превратит ее в чёрную дыру для всей франшизы.

