Инженеры стерты, как по щелчку Таноса: «Чужой: Земля» помножил на ноль «Прометея» и «Ромул» — теперь к хронологии еще больше вопросов

А ведь впереди еще второй сезон.

Ной Хоули решил — хватит нам философских андроидов с цитатами из Байрона и гигантов-Инженеров. В его версии будущего никакого Дэвида не было, Питер Вэйланд давно мертв, а вся великая тайна происхождения ксеноморфов растворилась в кислотной слюне.

Сериал «Чужой: Земля» начинается с 2120 года и корабля «Мажино» — экспедиция Weyland-Yutani стартовала задолго до «Прометея». Более того, корпорации тут слились раньше, чем положено по канону, и уже успели наворотить дел.

Команда «Мажино» естественно, сталкивается с лицехватами, но потасовкой и массовым вымиранием экипажа дело не заканчивается: синтетик везет домой, на Землю, целую коллекцию — словно рассаду на дачу. В духе «Ностромо», да, но с более прямолинейным корпоративным цинизмом.

Параллельно на Земле — «Неверленд», где корпорация «Продиджи» выращивает гибридов-детей, пересаживая сознания в синтетические тела.

Венди, девочка, ставшая первым «ребенком-бессмертным», сразу напоминает о том, что Питер Пэн — не про радость, а про вечный кошмар, из которого не вырасти.

Хоули честно признается: он «вне временной линии». То есть «Прометея» как будто не существовало — и это ему разрешили боссы FX.

Теперь сериал живет по своим правилам: канон только квадрология с Рипли. Все остальное — в утиль. Удобно? Еще как. Но фанаты уже гадают: что делать с «Ромулом» (да, он тоже как бы не канон) и связующими комиксами, если «Земля» стирает половину киновселенной?

