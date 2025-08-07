Мечтают ли дети-андроиды о ксеноморфах? У нового сериала «Чужой: Земля» всего один жирный минус — и фанатов классики он явно покоробит

Во всем остальном, впрочем, проект выдающийся: и уже вошел в топ-3 лучших частей франшизы по оценкам критиков.

Сначала ты думаешь: ну вот, опять. Опять какой-то «пролог к прологу», опять эти ледяные каюты, где экипаж только проснулся, а мы уже знаем, что к утру все полягут. И в первых минутах «Чужой: Земля» действительно выглядит как солидный фанфик на тему «а что, если “Чужой” был бы телесериалом». Но потом в дело вступает Ноа Хоули — и начинает менять правила.

Синтетики были в этой вселенной всегда, но тут они выходят из тени и становятся центром повествования. Забудьте на время про морщинистых ксеноморфов: главная угроза — и главное любопытство — теперь в том, что корпорации вроде Prodigy научились запихивать сознание умирающих детей в тела взрослых андроидов.

Девочка по имени Марси становится первым таким гибридом и берет новое имя — Венди. Да, как в «Питере Пэне». Да, у остальных тоже имена из сказки. И да, это часть болезненно навязчивого символизма сериала.

Илон Маск и детские книжки

Создатель Prodigy — Бой Кавальер, существо из какого-то сна Илона Маска: юный миллиардер, босой, мерзкий, склонный к цитированию детских книжек перед лицом корпоративного апокалипсиса.

Он отправляет своих андро-детей на расследование крушения космического корабля Maginot, который как раз уронили на Землю вместе с кучей инопланетных паразитов. То есть мясо, кровь и паника тоже будут — просто позже.

И вот тут начинается настоящее веселье

Судя по дебютным обзорам западных критиков, первые эпизоды — это не погоня за монстром по узким коридорам, а скорее философская дискуссия на тему «где проходит граница между человеком и машиной, если обе стороны шутят про омлет из ксеноморфьих яиц».

Венди и её товарищи — дети внутри неуязвимых тел. Они дёрганые, смешные, иногда жуткие. Их повадки — это как если бы «Очень странные дела» сошлись с «Экзистенцией» в переулке киберпанка.

Но это не значит, что сериал забыл, в какую франшизу он вписался. На экране достаточно ксеноморфов, чтобы не устроить бунт поклонников, и есть даже новый фаворит среди тварей — паразит-глаз, который вселяется в мозг и явно заслуживает собственного спин-оффа.

Экшен к середине сезона нарастает, в кадре — и стрельба, и вскрытие, и фирменный хоррор с хрустом костей. К моменту, когда сериал наконец-то отказывается от предисловий и позволяет себе погром, зрителю уже есть за кого переживать, что вообще-то большая редкость в подобных проектах.

Есть ли проблемы? Конечно.

«Чужой: Земля» не спешит — и временами это раздражает. Интриги разворачиваются не торопясь, а подача философских тем периодически скатывается в очевидности. И саундтрек… ну, заканчивать каждую серию Pearl Jam или Tool — это уже несколько избито. Плюс — к финалу ксеноморфы почти выпадают из уравнения, что не всем поклонникам понравится.

Но Хоули умеет в атмосферу. Вся эстетика — от стерильных интерьеров до кислотного пейзажа южноазиатской утопии — ощущается живой, дышащей и пугающе настоящей. FX не пожалели денег, и это видно: каждая локация — как будто вырезана из сна андроида. И если смотреть на этот сериал не как на прямое продолжение Рипли и её бед, а как на экспансию вселенной, то «Земля» работает чертовски хорошо.

Вывод: «Чужой: Земля» — это не возвращение к истокам, а скорее дерзкий эксперимент на их основе. Он не идеален, но как новая ступень для франшизы — более чем убедителен.

