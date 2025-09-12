Еще один обезумевший андроид и говорящий ксеноморф: обзор на «Муху», 6-й эпизод «Чужой: Земля»

Меню
12 сентября 2025 17:09
Финал все ближе, ставки растут, как и градус безумия вокруг.

FX продолжает закручивать петлю на шее зрителей — шестая серия «Чужого: Земля» подтверждает: это не фанатский фанфик по вселенной Ридли Скотта, а настоящая мясорубка, достойная оригинала. Серия под названием «Муха» оказалась одновременно шокирующей и подспудно философской: кто играет в этой партии — люди, синты или сам Кирш?

Тутлз: жертва или пешка?

Сцена с гибелью Тутлза выглядит как случайность, но чем дольше смотришь, тем очевиднее: андроид Кирш не ошибался. Робот давно перестал быть нянькой — он расчётливый сломанный алгоритм, готовый уничтожить корпорацию Боя любой ценой. Невольно вспоминается сошедший с ума Дэвид.

Тутлз синтетик, его оболочка утрачена, и зрителю даже не дают надежды на «воскрешение». Вопрос остаётся один: кто перепрошил Кирша? Родители Боя? Тайные враги корпорации? Или он изначально был диверсионным элементом в самой системе?

Доктор Артур — лишний

Увольнение Артура выглядит фантасмагорично. Гений, создатель синто-детей и фактически автор концепции «бессмертия», по щелчку выброшен за дверь. Это не ошибка сценаристов, а демонстрация дикости корпорации Prodigy.

На Земле такой специалист завтра окажется у конкурентов, и это понимает каждый. Но Бой действует как обезьяна с ядерной кнопкой, демонстрируя силу.

Венди и братец-мямля

Линия Венди и Марси вызывает ярость. Военный медик, похожий на нянечку, пытается «увезти сестру». Зачем? Чтобы запереть её на кухне? Венди — ключ к революции синтов, а он предлагает ей жить заурядную жизнь.

Бой vs Ютани

Встреча двух титанов бизнеса — театр абсурда. Бой ведёт себя как карикатурный Илон Маск из будущего: кривые зубы, обезьянья жестикуляция, тысячи жертв ради того, чтобы разыграть собственный спектакль.

Ютани остаётся холодной, ироничной — она знает, что перед ней не стратег, а самовлюблённый дурачок.

Венди и чужой

Ключевой момент — разговоры Венди с быстро растущим ксеноморфом. Их общение не переводят, и это раздражает. Что она шепчет монстру? Что отвечает он? Здесь Ноа Хоули явно прячет козырь для финала.

Итоги

  • Минус один синт.
  • Минус один доктор.
  • Венди на грани синто-революции.
  • Один чужой подрос, второй зреет в Артуре.
  • Инопланетные мухи вырвались на свободу.
Осталось всего два эпизода, и уже ясно: без второго сезона клубок не распутать. Но самое интересное — не ксеноморфы, а монстр-глаз, «Особь 64». Теория, что он питается интеллектом, делает его куда страшнее, чем классические чужие. Следующий эпизод — 16 сентября. Там решится, кто хищник, а кто жертва.

В мрачном сериале «Чужой: Земля» появился Сид из «Ледникового периода» — и это вовсе не смешная отсылка ради отсылки (есть скрытый смысл).

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
1 комментарий
