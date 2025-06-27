В хронологии франшизы «Чужие» сам ксеноморф ногу сломит, а «Ромул» только сильней все запутал — раскладываем по полочкам

Сага «Чужой» существует уже без малого полсотни лет, и за это время успела обрасти не только культовыми героями, вроде Рипли, но и целым ворохом временных парадоксов, сюжетных перезапусков и канонических перекроек. Особенно весело становится, когда к делу подключаются «Прометей», «Ромул» и злополучные «Чужой против Хищника».

Кто, когда и куда летал, кто успел умереть, воскреснуть и опять умереть — давайте разбираться.

До Рипли: боги, инженеры и неканон

Первое, что стоит запомнить: если вы хотите отслеживать хронологию внутри вселенной, а не по годам выпуска фильмов, то приготовьтесь к сюрреалистическому путешествию. Первым хронологически идет «Чужой против Хищника» (2004), где ксеноморфы сражаются с хищниками в недрах Антарктиды, а флэшбэки ведут нас аж к заре человеческой цивилизации.

Но! С момента выхода «Прометея» и «Завета» официальная каноничность этих кроссоверов оказалась под вопросом — теперь считается, что «настоящие» чужие появились позже, и вообще были делом рук андроида Дэвида. Так что «ЧпХ» можно воспринимать как фанфик с хорошим бюджетом.

Затем в дело вступает грядущий сериал «Чужой: Земля», действие которого разворачивается якобы в 2090 году, до событий «Прометея» (2093). Сериал намерен рассказать, как ксеноморфы попали на Землю, и похоже, он собирается переписать уже переписанную мифологию ещё раз. Сценаристы делают с франшизой то, что ксеноморф делает с грудью жертвы. Если вы дочитали досюда, то точно поняли шутку.

Классика и новые промежутки

Дальше по линии идут «Прометей» и «Завет» — два протофильма о происхождении чужих и вмешательстве андроида Дэвида в генетику кошмара. Действие происходит в 2093 и 2104 годах, соответственно.

Эти фильмы официально являются приквелами к оригинальному «Чужому» (2122), где Рипли и экипаж «Ностромо» впервые сталкиваются с ксеноморфом. Проблема в том, что обещанная заключительная часть трилогии так и не вышла, а логическая ниточка до сих пор обрывается где-то между «Заветом» и первым «Чужим»

И вот тут на сцену выходит «Чужой: Ромул» (2142) — фильм-перебежчик, который втиснулся между оригинальной лентой и «Чужими» (2179). Он начинается с того, что компания Вейланд-Ютани находит кокон ксеноморфа в обломках «Ностромо» (!), что делает из «Ромула» прямое продолжение 1979 года. Проблема? Это рушит временную логику. «Чужой» закончился, чужой погиб, а тут вдруг оказывается, что он выжил? Как? Почему? Где был все это время?

Постриплевская анархия

Дальше все просто: «Чужие» (Рипли возвращается на LV-426), «Чужой 3» (планета-тюрьма, еще один чужой), и «Воскрешение» (2379 год, Рипли-клон, генная инженерия и самая криповая королева). Здесь хотя бы понятно, что происходит, и несмотря на смену жанров — от боевика к нуар-депрессии — линия сохраняется.

Канон тут выдержан лучше, чем в приквелах. Проблема лишь в том, что новые фильмы и сериалы никак не хотят мирно вписываться в эту уже имеющуюся цепочку. Вместо этого они добавляют всё новые сюжетные пробелы — и ни один из них пока не закрыт.

Финальный диагноз

«Чужой: Ромул» оказался фильмом-пластырем, которым пытались заклеить дыру между «Заветом» и «Чужими». Но вместо этого он вылез за пределы временной шкалы, встряхнул канон и внёс еще больше вопросов. Когда именно произошла инженерская катастрофа? Где остальные корабли с яйцами? Как чужие вновь оказались в руках корпорации, если Дэвид, судя по «Завету», сгинул в изоляции?

Франшизе остро не хватает единого штурмана — как Кевин Файги у Marvel или Дейв Филони у «Звёздных войн» — кто мог бы следить за сквозной хронологией и не допускать сюжетных аномалий. Пока же каждый новый проект либо отменяет предыдущий, либо делает вид, что его не было.

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