В «Чужой: Земля» один из самых диких эпизодов первых фильмов сделали еще кошмарнее: теперь в «жести» замешаны дети

18 сентября 2025 12:48
И уже понятно, что шансов на спасение нет.

«Чужой: Земля» подходит к финалу первого сезона так, что у зрителей перехватывает дыхание. В седьмом эпизоде шоу Ноа Хоули решил вернуться к самому легендарному кошмару франшизы — сцене с грудоломом, и приправил ее еще большей жестью.

Теперь в уравнении оказались дети. Точнее, дети в телах синтетиков — и это делает происходящее только страшнее.

Артур, недавно подвергшийся атаке лицехвата, оказывается на руках у двух «потерянных мальчишек» — Слайтли и Сми. Для них все происходящее — почти игра: нужно дотащить бесчувственного товарища до берега, где ждет корпоративный куратор Морроу.

Зрителю же ясно: все идет не к спасению, а к самому мерзкому чуду ксеноморфской биологии.

Создатели мастерски используют наше знание франшизы против нас. С того момента, как Артур приходит в себя, камера будто подталкивает: смотри в глаза, жди судорогу, ищи дрожь под кожей. Мы знаем, чем кончится — грудолом вылезет наружу, как это случилось с Кейнoм в «Чужом» Ридли Скотта.

Разница лишь в том, что тогда за столом сидели взрослые космонавты, а теперь рядом — дети, которые ни по возрасту, ни по опыту не могут понять, что они сами участвуют в зарождении монстра.

Сцена превращается в такой себе таймер: успеют ли ребята выполнить приказ, спасут ли близких, доживут ли сами до рассвета? На фоне этих вопросов стоит главное — ожидание неизбежного.

«Чужой: Земля» показывает худший вид ужаса: не внезапный, а тот, которого не избежать. Мы заранее знаем финал, но все равно смотрим, как загипнотизированные. Как в старые-добрые.

Фото: Кадры из фильмов и сериалов франшизы «Чужой»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
