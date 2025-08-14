Ксеноморфов мало, смысла еще меньше: посмотрел первые серии «Чужой: Земля», и досматривать последние — желания ноль (откуда рейтинг 93%?)

Шоураннеры как будто и сами не определились, о чем и для кого их сериал.

Представь, что тебе обещали новый виток легендарного «Чужого», а в итоге подарили… ну, не кошмар из космоса, а медленно разворачивающуюся офисную презентацию с элементами sci-fi. Таково мое первое впечатление от «Чужой: Земля» — сериала, которому критики на Rotten Tomatoes дружно насыпали 93% свежести, а зрители добавили еще 80%.

Но после первых двух серий кажется, что с цифрами что-то не так.

От камерного ужаса к зоопарку пришельцев

Сериал задумывался как прелюдия к оригинальному фильму Ридли Скотта 1979 года — действие происходит за пару лет до событий на «Ностромо». Казалось бы, шанс вернуться к минимализму и гнетущему ужасу первых картин.

Но вместо камерного хоррора с одним коварным ксеноморфом нас встречает Земля будущего в духе «Бегущего по лезвию» и… целый зоопарк инопланетных существ, словно человечество уже давно освоило межвидовые контакты. Это мгновенно убивает ту самую «первозданность» ужаса, на которой держалась сила франшизы.

Гибридная героиня и ее проводник

Главная линия — история Уэнди (Сидни Чендлер), девочки-гибрида с человеческим сознанием в синтетическом теле. Уэнди попадает в корпоративную мясорубку, где мегакорпорации торгуют жизнями и телами так же легко, как акциями на бирже.

Ее сопровождает Кирш (Тимоти Олифант) — синтетик с фирменной ухмылкой и налетом ироничной усталости, который, кажется, понимает, что весь сюжет разваливается прямо у него на глазах.

Повествование на ручнике

Проблема в том, что сценарий скрипит под собственным весом. Повествование то разгоняется, то замирает, как двигатель на последнем издыхании. Есть эпизоды длиной в полтора часа, которые вмещают сюжет на сорок минут, а есть — набитые событиями до краев, но поданные без продыху и ритма.

Смена тональности тоже сбивает: то перед нами почти гротеск с нелепыми смертями глупых персонажей, то вдруг — серьезные размышления о трансгуманизме и цене человеческой жизни.

Великолепная картинка, а за ней пустота

И да, визуально все это выглядит великолепно: декорации, свет, дизайн — FX и Disney вложились так, что каждая сцена тянет на большой экран. Особенно эффектна сцена крушения корабля в мегаполисе — момент, который хотелось бы пережить именно в кинотеатре.

Но впечатление от картинки быстро размывается, когда понимаешь: страх перед ксеноморфом тут заменен на любопытство к тому, какой еще сюжетный вираж придет в голову авторам.

Сюжетная броня против ужаса

Еще одна беда — отсутствие угрозы. Классический «Чужой» держался на том, что каждый персонаж мог погибнуть в любую секунду. Здесь же многие герои буквально закованы в сюжетную броню: мы понимаем, что с ними ничего серьезного не случится, и потому сцены с монстрами превращаются в визуальный шум.

Вердикт

В итоге «Чужой: Земля» — это странный эксперимент, где отличные актеры пытаются спасти историю, которая никак не решит, чем хочет быть. Потенциал есть, идеи любопытные, но хоррор, ради которого мы здесь, утонул в медленном, слишком серьезном и не всегда логичном повествовании. И да — пока что страшнее всего в этом сериале темп его собственных серий.

