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Предпоследняя инстанция 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Предпоследняя инстанция
Киноафиша Сериалы Предпоследняя инстанция Сезоны Сезон 1

Predposlednyaya instanciya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Предпоследняя инстанция»

В 1 сезоне сериала «Предпоследняя инстанция» обычные мужчина и женщина Максим и Валя работают в организации с весьма интригующим названием Управление по распределению душ, сокращенно УПРД. Максиму нужны деньги, а Валя хочет завершить строительство загородного дома возле Мытищ. Они служат в отделении, которое занимается разбором фатальных случаев. За сутки до того, как человек умрет, им нужно направить его в Ад или в Рай. При этом сотрудники получают место в Раю автоматически, согласно условиям трудового договора.

Рейтинг сериала

9.4
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Предпоследняя инстанция» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 января 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 января 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 января 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 января 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 января 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 января 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
8 января 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
9 января 2022
График выхода всех сериалов
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