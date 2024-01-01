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Предпоследняя инстанция 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Предпоследняя инстанция
Киноафиша Сериалы Предпоследняя инстанция Сезоны Сезон 3

Predposlednyaya instanciya 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Предпоследняя инстанция»

В 3-м сезоне сериала «Предпоследняя инстанция» Максим передал руководство Управлением по распределению душ (УПРД) Валентине Петровне, чтобы сосредоточиться на семье: у них с Людой родился сын и они, наконец-то, играют свадьбу! Но торжество нарушают незваные гости – Люцифер с архангелом Гавриилом – и заявляют: «У вас проблема!». Среди обычных людей есть «счастливчики», получившие каким-то образом сто лет назад продление жизни. Ситуация осложняется тем, что один из них – Ангел Гнева, и его пребывание на Земле грозит глобальной катастрофой. И теперь Максиму с помощью новых сотрудников УПРД предстоит найти «счастливчиков» и отправить по назначению, но куда – в Ад или в Рай?

Рейтинг сериала

9.4
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Предпоследняя инстанция» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
1 января 2024
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
1 января 2024
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
2 января 2024
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
2 января 2024
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
3 января 2024
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
4 января 2024
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
5 января 2024
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
6 января 2024
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
7 января 2024
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
8 января 2024
График выхода всех сериалов
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