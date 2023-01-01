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Предпоследняя инстанция 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Предпоследняя инстанция
Киноафиша Сериалы Предпоследняя инстанция Сезоны Сезон 2

Predposlednyaya instanciya 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Предпоследняя инстанция»

Во 2 сезоне сериала «Предпоследняя инстанция» прошел год с последних событий. Управление по распределению душ (УПРД), которым руководит Максим, прекрасно работает: никаких перебоев и неучтенных душ не наблюдается. Но однажды все идет не по плану. Неожиданно души, которым полагалось оказаться в Раю, в обход УПРД попадают в ад. К этому явно причастен дьявол или его посредник, который заключает с людьми соглашения о приобретении их души. Повлиять на ситуацию можно лишь одним способом — убедить человека, который продал душу, отказаться от всего, что ему досталось от дьявола, и разорвать с ним сотрудничество. 

Рейтинг сериала

9.4
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Предпоследняя инстанция» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
1 января 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
1 января 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
1 января 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
1 января 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
1 января 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
1 января 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
1 января 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
1 января 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
1 января 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
1 января 2023
График выхода всех сериалов
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