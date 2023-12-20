Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Предпоследняя инстанция Новости

Новости о сериале «Предпоследняя инстанция»

Новости о сериале «Предпоследняя инстанция» Вся информация о сериале
Павел Прилучный предотвращает Судный день в трейлере финального сезона «Предпоследней инстанции»
Павел Прилучный предотвращает Судный день в трейлере финального сезона «Предпоследней инстанции» Премьера состоится 1 января.
Написать
20 декабря 2023 17:28
Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного
Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного 1 января в онлайн-кинотеатре Okko выйдет продолжение сериала о нелегкой жизни сотрудников московского филиала небесной канцелярии «Предпоследняя инстанция». Предлагаем провести новогодние каникулы в компании хитрого и обаятельного героя Павла Прилучного, а заодно посмотреть другие фильмы и сериалы с участием замечательного актера.  
Написать
29 декабря 2022 13:12
Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов
Призраки и будни небесной канцелярии: 7 лучших русских фэнтези-сериалов 1 января в подписке Okko появится второй сезон «Предпоследней инстанции» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой. Вампиры, дьявол и работники Управления по распределению душ — лишь некоторые герои современных российских фэнтези-сериалов. Подобные проекты позволяют отвлечься от надоевшей рутины дней и погрузиться в другой мир. Рассказываем о наиболее интересных фэнтези-сериалах, колоритные персонажи которых не дадут заскучать.
Написать
26 декабря 2022 13:48
Шесть причин посмотреть «Предпоследнюю инстанцию»
Шесть причин посмотреть «Предпоследнюю инстанцию» Павел Прилучный и Ирина Розанова вершат нестрашный суд.
Написать
26 декабря 2022 13:46
Павел Прилучный разбирается с дьявольскими кознями в трейлере второго сезона «Предпоследней инстанции»
Павел Прилучный разбирается с дьявольскими кознями в трейлере второго сезона «Предпоследней инстанции» Продолжение комедийного фэнтези Okko обрело также дату премьеры.
Написать
26 декабря 2022 10:27
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения
Сериальчик под бокальчик: подборка легких сериалов для хорошего настроения У нас тут зима и общемировые кризисы, а у них яркое лето, вкусная еда и только добрые люди вокруг. Возвращайтесь в советское детство вместе с полюбившимися хулиганками Манюней и Наринэ. С 15 декабря на платформе Okko премьера второго сезона сериала «Манюня», в котором юные героини отправляются в пионерский лагерь, чтобы родители наконец-то могли сделать ремонт в квартирах, съездить к родственникам, а главное, отдохнуть от непрекращающихся выходок девочек, ну и «пусть и вожатым тоже будет плохо».
Написать
19 декабря 2022 13:50
Павел Прилучный и Ирина Розанова исполнят ведущие роли в фэнтезийном сериале «Предпоследняя инстанция»
Павел Прилучный и Ирина Розанова исполнят ведущие роли в фэнтезийном сериале «Предпоследняя инстанция» Комедийное шоу расскажет об Управлении по распределению душ, которое решает, куда попадет человек после смерти.
Написать
21 декабря 2021 14:46
25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов
Куда пропал Котов из «Следа»? Актера знали как капитана полиции, а в реальности он получил условный срок и потерял работу
Гайдай создал такой образ, что зрители до сих пор спорят: какой же национальности Нина в «Кавказской пленнице»?
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Лучшая черная комедия года (по нашему мнению) появилась в Сети: фильм собрал жалкие 26 млн, но заслуженно получил 90% свежести
Культовый Far Cry превратят в сериал в духе «Фарго»: зато фильм по игре был признан одной из худших экранизаций в истории, и не зря
От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»
«Я даже била Брыльску»: лучшие подруги на экране, враги в жизни — что не поделила Талызина с коллегой по «Иронии судьбы»
Когда выйдет 3-й сезон аниме «Дандадан»: есть 2 вероятных даты, но готовьтесь запастись терпением – виной всему «Призрак в доспехах»
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
«Если человек идиот, то это...»: только знатоки кино СССР верно закончат 5 легендарных цитат (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше