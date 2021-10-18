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Алиби 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Алиби
Киноафиша Сериалы Алиби Сезоны Сезон 1

Алиби 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 11 часов 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Алиби»

В 1 сезоне сериала «Алиби» успешный сценарист Петр Решетников открывает необычный бизнес. Он придумывает надежное алиби для неверных супругов и прогулявших работу сотрудников. У мужчины есть целый арсенал идеальных «отмазок» на все случаи жизни. При этом сам Петр счастлив в браке с красавицей Ольгой и воспитывает на редкость послушного сына Сашу. Вот только семья не знает о его странной подработке. Однажды в агентство мужчины обращается его жена. Оля не знает, что разговаривает со своим мужем, поэтому признается в измене.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Алиби» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 октября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 октября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 октября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 октября 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 октября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 октября 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 октября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
1 ноября 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
1 ноября 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
2 ноября 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
2 ноября 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
3 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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