В 1 сезоне 2 серии сериала «Алиби» крупный предприниматель Рудов собирается баллотироваться в депутаты. Но конкуренты раскапывают темные подробности его прошлого, и мужчина обращается в агентство Петра, чтобы обеспечить себе алиби.
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