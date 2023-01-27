Меню
Алиби
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале
Рассказываем, где и как снимали главный российский сериал января.
Написать
27 января 2023 16:42
Объявлены номинанты на кинопремию «Золотой орел» по итогам 2022 года
За звание лучшего фильма года борются «Первый Оскар», «Сердце пармы», «Чемпион мира» и другие картины.
Написать
27 декабря 2022 11:17
Эти хоррор-сериалы могли бы стать жемчужинами жанра ужасов, но Netflix выпустил их не вовремя: прошли мимо зрителей
Брагин в «Первом отделе» пил кофе только так: именно с этой добавкой любил больше всего — без нее не то
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Когда выйдет 3-й сезон аниме «Дандадан»: есть 2 вероятных даты, но готовьтесь запастись терпением – виной всему «Призрак в доспехах»
«Я даже била Брыльску»: лучшие подруги на экране, враги в жизни — что не поделила Талызина с коллегой по «Иронии судьбы»
Лучшая черная комедия года (по нашему мнению) появилась в Сети: фильм собрал жалкие 26 млн, но заслуженно получил 90% свежести
«Если человек идиот, то это...»: только знатоки кино СССР верно закончат 5 легендарных цитат (тест)
Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная
Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»
