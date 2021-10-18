В 1 сезоне 12 серии сериала «Алиби» Боря, сын очень состоятельного человека, попал в ситуацию, характерную для представителя золотой молодежи. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и угодил в аварию. Отец хочет проучить сына.
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