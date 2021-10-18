В 1 сезоне 1 серии сериала «Алиби» Петр пишет сценарии для популярных фильмов. Но у него есть и еще один тайный источник заработка. Мужчина обеспечивает своим клиентам алиби на все случаи жизни, спасая их от ревнивых жен и разъяренных начальников.
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