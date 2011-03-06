В 5 сезоне 6 серии сериала «Армейские жены» одной из главных героинь упорно не дают покоя воспоминания об Аманде, которые вот уже долгое время преследуют ее. По ходу развития событий Памела и Чейз стараются подавать хороший пример своим детям.
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