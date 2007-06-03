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Армейские жены 2007 - 2013 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Армейские жены
Киноафиша Сериалы Армейские жены Сезоны Сезон 1

Army Wives 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июня 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Армейские жены»

В 1 сезоне сериала «Армейские жены» сюжет фокусируется на четырех женщинах, каждая из которых является супругой военного или представителя правоохранительных органов. Жизнь с таким человеком определенным образом влияет на семейные отношения главных героинь. Так, Памела решает собственноручно отдать возлюбленному место лидера в семье, променяв свою карьеру на сидение дома. Вторая «армейская жена» Дениз отказывается признать тот факт, что ее супруг — домашний тиран. Третья женщина Клаудия делает все возможное, чтобы никто и никогда не узнал о ее жизни до брака, а четвертая Рокси сомневается в том, что судьба жены военного ей по плечу.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Армейские жены» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Рождение племени A Tribe Is Born
Сезон 1 Серия 1
3 июня 2007
После рождения After Birth
Сезон 1 Серия 2
10 июня 2007
Искусство разделения The Art of Separation
Сезон 1 Серия 3
17 июня 2007
Один из наших One of Our Own
Сезон 1 Серия 4
24 июня 2007
День независимости Independence Day
Сезон 1 Серия 5
1 июля 2007
Кто мы есть Who We Are
Сезон 1 Серия 6
8 июля 2007
Приветствую и прощай Hail and Farewell
Сезон 1 Серия 7
15 июля 2007
Только одинокий Only the Lonely
Сезон 1 Серия 8
22 июля 2007
Никто не идеален Nobody's Perfect
Сезон 1 Серия 9
29 июля 2007
Грязное белье Dirty Laundry
Сезон 1 Серия 10
5 августа 2007
Правда и последствия Truth and Consequences
Сезон 1 Серия 11
12 августа 2007
Правила участия Rules of Engagement
Сезон 1 Серия 12
19 августа 2007
Прощай, незнакомец! Goodbye Stranger
Сезон 1 Серия 13
26 августа 2007
График выхода всех сериалов
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