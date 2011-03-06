В 5 сезоне 13 серии сериала «Армейские жены» Тревор решает нанять Уита в качестве подрядчика, чтобы завершить остановку для грузовиков в соответствии с графиком. По ходу развития событий он понимает, что выбиться из бюджета будет слишком легко.
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