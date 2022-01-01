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Армейские жены
Сезоны
Армейские жены (2007 - 2013), список сезонов
Army Wives
16+
Год выпуска
2007
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Lifetime
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Список сезонов сериала «Армейские жены»
Сезон 1 / Season 1
2007,
13 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2008,
19 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2009,
18 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2010,
18 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2011,
13 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2012,
23 эпизода
Сезон 7 / Season 7
2013,
13 эпизодов
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