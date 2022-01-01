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Киноафиша Сериалы Армейские жены Сезоны
Армейские жены (2007 - 2013), список сезонов Army Wives 16+
Год выпуска 2007
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Lifetime
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Список сезонов сериала «Армейские жены»
Армейские жены - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 13 эпизодов
 
Армейские жены - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 19 эпизодов
 
Армейские жены - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 18 эпизодов
 
Армейские жены - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 18 эпизодов
 
Армейские жены - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2011, 13 эпизодов
 
Армейские жены - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2012, 23 эпизода
 
Армейские жены - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2013, 13 эпизодов
 
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