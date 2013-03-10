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Армейские жены 2007 - 2013, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Армейские жены
Киноафиша Сериалы Армейские жены Сезоны Сезон 7

Army Wives 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 10 марта 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Армейские жены»

В 7 сезоне сериала «Армейские жены» военные и постоянные резиденты форта переживают тяжелую утрату одного из самых важных персонажей. Они хоронят любимого человека, но прощание проходит довольно неспокойно. По ходу развития событий Дениз оказывается слишком занята делами, которые продолжают накапливаться в ее жизни. Увы, она начинает пропускать все самое важное. Глория неожиданно для самой себя начинает романтические отношения с новым мужчиной, и он оказывается в разы лучше Гектора. Джоан начинает конфликтовать с двумя другими женами, а Дениз и Фрэнк вынужденно разделяются.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 7-го сезона сериала «Армейские жены» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Пепел к пеплу Ashes to Ashes
Сезон 7 Серия 1
10 марта 2013
Из пепла From the Ashes
Сезон 7 Серия 2
17 марта 2013
Отдача Blowback
Сезон 7 Серия 3
24 марта 2013
Очаг и дом Hearth and Home
Сезон 7 Серия 4
31 марта 2013
Разоружение Disarmament
Сезон 7 Серия 5
7 апреля 2013
Проигранные битвы Losing Battles
Сезон 7 Серия 6
14 апреля 2013
Подготовка к удару Brace for Impact
Сезон 7 Серия 7
21 апреля 2013
Джекпот Jackpot
Сезон 7 Серия 8
28 апреля 2013
Кровь и сокровище Blood and Treasure
Сезон 7 Серия 9
5 мая 2013
Расплата Reckoning
Сезон 7 Серия 10
12 мая 2013
Период корректировки Adjustment Period
Сезон 7 Серия 11
19 мая 2013
Повреждение Damaged
Сезон 7 Серия 12
2 июня 2013
Все или ничего All or Nothing
Сезон 7 Серия 13
9 июня 2013
График выхода всех сериалов
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