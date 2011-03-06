В 5 сезоне 4 серии сериала «Армейские жены» генерал Холден возглавляет первую миссию, в которой афганские войска стажеров должны сражаться с террористами в одиночку. Тренировочная команда Тревора упорно борется, но, увы, без потерь тут не обходится.
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