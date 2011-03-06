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Армейские жены 2007 - 2013 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Армейские жены
Киноафиша Сериалы Армейские жены Сезоны Сезон 5

Army Wives 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 6 марта 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Армейские жены»

В 5 сезоне сериала «Армейские жены» один из главных героев постепенно вовлекается в обучение своих новобранцев. Вот-вот эти ребята отправятся в Афганистан на свою первую войну. По ходу развития событий к Рокси приезжает ее старый подрядчик Уит, который абсолютно бескорыстно решает помочь Финну с обучением в колледже. Увы, общение Рокси и Уита вызывает ревность со стороны Тревора – мужчины начинают конфликтовать. В итоге Уиту приходится все-таки уехать из города, что вызывает негативную реакцию со стороны Рокси. К счастью, ей и Тревору все-таки удается наладить свои отношения и спасти брак.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 5-го сезона сериала «Армейские жены» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Рубеж перехода в атаку Line of Departure
Сезон 5 Серия 1
6 марта 2011
Присутствие команды Command Presence
Сезон 5 Серия 2
13 марта 2011
Движение к контакту Movement to Contact
Сезон 5 Серия 3
20 марта 2011
От имени благодарного народа On Behalf of a Grateful Nation
Сезон 5 Серия 4
27 марта 2011
Солдат на Soldier On
Сезон 5 Серия 5
3 апреля 2011
Легко раненные Walking Wounded
Сезон 5 Серия 6
10 апреля 2011
Стратегические альянсы Strategic Alliances
Сезон 5 Серия 7
17 апреля 2011
Поддерживающее оружие Supporting Arms
Сезон 5 Серия 8
1 мая 2011
Контрмеры Countermeasures
Сезон 5 Серия 9
8 мая 2011
Боевые товарищи Battle Buddies
Сезон 5 Серия 10
15 мая 2011
Зона сброса Drop Zone
Сезон 5 Серия 11
22 мая 2011
Перестрелка Firefight
Сезон 5 Серия 12
5 июня 2011
Прощай, оружие Farewell to Arms
Сезон 5 Серия 13
12 июня 2011
График выхода всех сериалов
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