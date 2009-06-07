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Армейские жены 2007 - 2013 3 сезон
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Армейские жены
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Сезон 3
Army Wives
16+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
7 июня 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
18
Продолжительность сезона
18 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.5
IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Армейские жены»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Лучшие планы
Best Laid Plans
Сезон 3
Серия 1
7 июня 2009
О лице
About Face
Сезон 3
Серия 2
14 июня 2009
Выезд
Moving Out
Сезон 3
Серия 3
21 июня 2009
Входящий
Incoming
Сезон 3
Серия 4
28 июня 2009
Разъединение
Disengagement
Сезон 3
Серия 5
5 июля 2009
Готовность семьи
Family Readiness
Сезон 3
Серия 6
12 июля 2009
Вперед, христианский солдат
Onward Christian Soldier
Сезон 3
Серия 7
19 июля 2009
Пост и предубеждения
Post and Prejudice
Сезон 3
Серия 8
26 июля 2009
Возвращение домой
Coming Home
Сезон 3
Серия 9
2 августа 2009
М.И.А.
M.I.A.
Сезон 3
Серия 10
9 августа 2009
Операция: Танго
Operation: Tango
Сезон 3
Серия 11
16 августа 2009
Первый ответ
First Response
Сезон 3
Серия 12
23 августа 2009
Обязанность информировать
Duty to Inform
Сезон 3
Серия 13
30 августа 2009
Необходимо знать основу
Need to Know Basis
Сезон 3
Серия 14
13 сентября 2009
Со временем...
As Time Goes By...
Сезон 3
Серия 15
20 сентября 2009
Шрапнель и Алиби
Shrapnel and Alibis
Сезон 3
Серия 16
27 сентября 2009
Ложись!
Fire in the Hole
Сезон 3
Серия 17
4 октября 2009
Зона обстрела
Fields of Fire
Сезон 3
Серия 18
11 октября 2009
График выхода всех сериалов
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