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Армейские жены 2007 - 2013 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Армейские жены
Киноафиша Сериалы Армейские жены Сезоны Сезон 2

Army Wives 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 июня 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 19
Продолжительность сезона 19 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Армейские жены»

Во 2 сезоне сериала «Армейские жены» отдел уголовного розыска, базирующийся в городе, начинает расследовать произошедшую трагедию, в ходе которой погибло несколько человек. Оставшиеся в живых героини начинают еще больше переживать за своих супругов, отбывающих военную службы на Ближнем Востоке. Рокси превращается в настоящего параноика — она слишком сильно переживает за судьбу Тревора. Джереми впервые возвращается на родину. Холден начинает терять терпение из-за возмутительного поведения его супруги, а Дениз знакомится с очаровательным военным, потерявшим обе ноги в Багдаде.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Армейские жены» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Хотите узнать мое имя? Would You Know My Name?
Сезон 2 Серия 1
8 июня 2008
Незнакомцы в чужой стране Strangers in a Strange Land
Сезон 2 Серия 2
15 июня 2008
Посланник The Messenger
Сезон 2 Серия 3
22 июня 2008
Покидая племя Leaving the Tribe
Сезон 2 Серия 4
29 июня 2008
Герой возвращается The Hero Returns
Сезон 2 Серия 5
6 июля 2008
Гуще воды Thicker Than Water
Сезон 2 Серия 6
13 июля 2008
Неизведанная территория Uncharted Territory
Сезон 2 Серия 7
20 июля 2008
Лояльность Loyalties
Сезон 2 Серия 8
27 июля 2008
Покинуть сети Casting Out the Net
Сезон 2 Серия 9
3 августа 2008
Двойственность Duplicity
Сезон 2 Серия 10
10 августа 2008
Матери и жены Mothers & Wives
Сезон 2 Серия 11
17 августа 2008
Большие Надежды Great Expectations
Сезон 2 Серия 12
7 сентября 2008
Безопасные гавани Safe Havens
Сезон 2 Серия 13
14 сентября 2008
Окупаемость Payback
Сезон 2 Серия 14
21 сентября 2008
Спасибо, что позволили мне поделиться Thank You for Letting Me Share
Сезон 2 Серия 15
5 октября 2008
Переходы Transitions
Сезон 2 Серия 16
12 октября 2008
Семья в сборе All in the Family
Сезон 2 Серия 17
19 октября 2008
Вылет, Прибытие Departures, Arrivals
Сезон 2 Серия 18
26 октября 2008
Изменения в последнюю минуту Last Minute Changes
Сезон 2 Серия 19
2 ноября 2008
График выхода всех сериалов
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