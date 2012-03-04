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Армейские жены 2007 - 2013 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Армейские жены
Киноафиша Сериалы Армейские жены Сезоны Сезон 6

Army Wives 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 4 марта 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Армейские жены»

В 6 сезоне сериала «Армейские жены» все сотрудники и жильцы форта постепенно готовятся к эвакуации, одна лишь Рокси противится этому процессу. Она конфликтует со всеми, даже с Тревором, который пытается убедить жену в том, что ее идеи далеки от реализации. Неожиданная непогода повреждает новую базу, в итоге переезд все-таки отменяется. Генерал Холден понимает, что не может уйти в отставку, в итоге он берет на себя временное командование фортом. Памела делает все возможное, чтобы воссоединиться с Чейзом в Калифорнии. По ходу развития событий Тревор знакомится с Гектором Крузом и его женой Глорией.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 6-го сезона сериала «Армейские жены» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Ветры войны Winds of War
Сезон 6 Серия 1
4 марта 2012
Шанс мечтать Perchance to Dream
Сезон 6 Серия 2
4 марта 2012
Лучшие друзья The Best of Friends
Сезон 6 Серия 3
11 марта 2012
Кривая обучения Learning Curve
Сезон 6 Серия 4
18 марта 2012
Настоящие цвета True Colors
Сезон 6 Серия 5
25 марта 2012
Популярный Viral
Сезон 6 Серия 6
1 апреля 2012
Системная ошибка System Failure
Сезон 6 Серия 7
8 апреля 2012
Жертвы Casualties
Сезон 6 Серия 8
15 апреля 2012
Некомбатанты Non-Combatants
Сезон 6 Серия 9
22 апреля 2012
Рапорт After Action Report
Сезон 6 Серия 10
29 апреля 2012
Выпадать Fallout
Сезон 6 Серия 11
6 мая 2012
Кровный родственник Blood Relative
Сезон 6 Серия 12
13 мая 2012
Осложнения General Complications
Сезон 6 Серия 13
20 мая 2012
Фатальная реакция Fatal Reaction
Сезон 6 Серия 14
24 июня 2012
Грубая любовь Tough Love
Сезон 6 Серия 15
1 июля 2012
Боевые шрамы Battle Scars
Сезон 6 Серия 16
8 июля 2012
Привет, незнакомец Hello Stranger
Сезон 6 Серия 17
15 июля 2012
Малыш ходит Baby Steps
Сезон 6 Серия 18
22 июля 2012
Столетие Centennial
Сезон 6 Серия 19
5 августа 2012
Домашняя война The War at Home
Сезон 6 Серия 20
12 августа 2012
Гандикап Handicap
Сезон 6 Серия 21
19 августа 2012
Внутренние маневры Domestic Maneuvers
Сезон 6 Серия 22
26 августа 2012
Вперед Onward
Сезон 6 Серия 23
9 сентября 2012
График выхода всех сериалов
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