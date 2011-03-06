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Киноафиша Сериалы Армейские жены Сезоны Сезон 5 Серия 12

Армейские жены 2007 - 2013 12 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Армейские жены»
Рубеж перехода в атаку
Сезон 5 / Серия 1 6 марта 2011
Присутствие команды
Сезон 5 / Серия 2 13 марта 2011
Движение к контакту
Сезон 5 / Серия 3 20 марта 2011
От имени благодарного народа
Сезон 5 / Серия 4 27 марта 2011
Солдат на
Сезон 5 / Серия 5 3 апреля 2011
Легко раненные
Сезон 5 / Серия 6 10 апреля 2011
Стратегические альянсы
Сезон 5 / Серия 7 17 апреля 2011
Поддерживающее оружие
Сезон 5 / Серия 8 1 мая 2011
Контрмеры
Сезон 5 / Серия 9 8 мая 2011
Боевые товарищи
Сезон 5 / Серия 10 15 мая 2011
Зона сброса
Сезон 5 / Серия 11 22 мая 2011
Перестрелка
Сезон 5 / Серия 12 5 июня 2011
Прощай, оружие
Сезон 5 / Серия 13 12 июня 2011
О чем серия

В 5 сезоне 12 серии сериала «Армейские жены» во время воздушно-десантных учений на базе происходит нечто ужасное, десятки человек попадают в больницу. Тревор достигает статуса героя – полковник Сгервуд предлагает ему провести офицерский курс.

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