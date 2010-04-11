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Армейские жены 2007 - 2013 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Армейские жены
Киноафиша Сериалы Армейские жены Сезоны Сезон 4

Army Wives 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 11 апреля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Армейские жены»

В 4 сезоне сериала «Армейские жены» двое главных героев вынуждены иметь дело с неприятными последствиями перестрелки, произошедшей в их собственном доме. По ходу развития событий Тревор и его возлюбленная Рокси активно готовятся к рождению будущего ребенка. Сама Рокси пока не готова поделиться с окружением приятными новостями. По ходу дела Тревор решается устроиться на вторую работу, чтобы хоть как-то финансово поддержать свою подрастающую семью. Джереми тяжело проходит терапию, но он очень старается. Дениз старается уволить его со службы. Чейз намерен разыскать Памелу и их детей.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Армейские жены» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сопутствующий ущерб Collateral Damage
Сезон 4 Серия 1
11 апреля 2010
Шрамы Scars & Stripes
Сезон 4 Серия 2
18 апреля 2010
В тылу Homefront
Сезон 4 Серия 3
25 апреля 2010
Будь тем, кем захочешь Be All You Can Be
Сезон 4 Серия 4
2 мая 2010
Ружья и розы Guns & Roses
Сезон 4 Серия 5
9 мая 2010
Маневр уклонения Evasive Maneuvers
Сезон 4 Серия 6
16 мая 2010
Невосполнимые потери Heavy Losses
Сезон 4 Серия 7
23 мая 2010
Конец связи Over and Out
Сезон 4 Серия 8
6 июня 2010
Новые порядки New Orders
Сезон 4 Серия 9
13 июня 2010
Пробы и ошибки Trial & Error
Сезон 4 Серия 10
20 июня 2010
Безопасность превыше всего Safety First
Сезон 4 Серия 11
27 июня 2010
Смена станции Change of Station
Сезон 4 Серия 12
11 июля 2010
Сильная армия Army Strong
Сезон 4 Серия 13
18 июля 2010
Самоволка AWOL
Сезон 4 Серия 14
25 июля 2010
Сердца и умы Hearts & Minds
Сезон 4 Серия 15
1 августа 2010
Грязь, пот и слезы Mud, Sweat & Tears
Сезон 4 Серия 16
8 августа 2010
Убийство в Чарльстоне Murder in Charleston
Сезон 4 Серия 17
15 августа 2010
Шагом марш! Forward March
Сезон 4 Серия 18
22 августа 2010
График выхода всех сериалов
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