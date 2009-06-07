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Киноафиша Сериалы Армейские жены Сезоны Сезон 3 Серия 2

Армейские жены 2007 - 2013 2 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Армейские жены»
Лучшие планы
Сезон 3 / Серия 1 7 июня 2009
О лице
Сезон 3 / Серия 2 14 июня 2009
Выезд
Сезон 3 / Серия 3 21 июня 2009
Входящий
Сезон 3 / Серия 4 28 июня 2009
Разъединение
Сезон 3 / Серия 5 5 июля 2009
Готовность семьи
Сезон 3 / Серия 6 12 июля 2009
Вперед, христианский солдат
Сезон 3 / Серия 7 19 июля 2009
Пост и предубеждения
Сезон 3 / Серия 8 26 июля 2009
Возвращение домой
Сезон 3 / Серия 9 2 августа 2009
М.И.А.
Сезон 3 / Серия 10 9 августа 2009
Операция: Танго
Сезон 3 / Серия 11 16 августа 2009
Первый ответ
Сезон 3 / Серия 12 23 августа 2009
Обязанность информировать
Сезон 3 / Серия 13 30 августа 2009
Необходимо знать основу
Сезон 3 / Серия 14 13 сентября 2009
Со временем...
Сезон 3 / Серия 15 20 сентября 2009
Шрапнель и Алиби
Сезон 3 / Серия 16 27 сентября 2009
Ложись!
Сезон 3 / Серия 17 4 октября 2009
Зона обстрела
Сезон 3 / Серия 18 11 октября 2009
О чем серия

В 3 сезоне 2 серии сериала «Армейские жены» генерал Холден обосновывается в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, в то время как Эммалин лишний раз напрягает жизнь дома. Вызвавшись добровольцем для рискованной миссии в Ираке, Фрэнк пропадает без вести.

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