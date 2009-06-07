В 3 сезоне 2 серии сериала «Армейские жены» генерал Холден обосновывается в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, в то время как Эммалин лишний раз напрягает жизнь дома. Вызвавшись добровольцем для рискованной миссии в Ираке, Фрэнк пропадает без вести.
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