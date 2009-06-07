В 3 сезоне 6 серии сериала «Армейские жены» проходит крещение Сары Элизабет. Чейз берет Кэти на балет, а Памела ведет Лукаса на футбол. Лаки добирается до базы, и ЛеБланку поручают важное задание. По ходу дела Фрэнк и Дениз приходят к пониманию.
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