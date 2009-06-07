В 3 сезоне 16 серии сериала «Армейские жены» Джереми возвращается домой после бомбардировки Ирака. Джоан очень тяжело прощается с Роландом и его супругой. Памела и Чейз очень стараются начать ладить после того, как она поймала его на лжи.
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