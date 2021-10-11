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Тайна Лилит 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тайна Лилит
Киноафиша Сериалы Тайна Лилит Сезоны Сезон 1

Тайна Лилит 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайна Лилит»

В 1 сезоне сериала «Тайна Лилит» экстрасенс Лера Горская снимается в развлекательном телешоу. Уникальные способности женщины подарили ей популярность и любовь зрителей. Она известна под псевдонимом Лилит и умеет разгадывать сложнейшие загадки. Но во время одного из заданий Лера шокирует всех, включая ведущего передачи. Она находит на дне колодца тело пропавшей студентки. Женщина намерена распутать преступление с помощью своего дара, но убийца не хочет сдаваться. Он угрожает раскрыть всем ее главную тайну.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Тайна Лилит График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 октября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 октября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 октября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 октября 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 октября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
18 октября 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 октября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 октября 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 октября 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
20 октября 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
21 октября 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
21 октября 2021
График выхода всех сериалов
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