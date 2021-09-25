«Голубой период» — многосерийное аниме, созданное американской компанией Netflix. Действие разворачивается вокруг старшеклассника по имени Яторе Ягути. В какой-то момент обычная жизнь начинает казаться ему крайне бесцветной. Ягути больше не хочет посещать уроки, видеться с друзьями или ходить на вечеринки. В один прекрасный день он видит прекрасную картину и остается под сильным впечатлением от нее. Теперь Яторе мечтает стать настоящим художником. Но хватит ли у него на это таланта? Даже он сам этого не знает.