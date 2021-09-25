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Постер к сериалу Голубой период
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Киноафиша Сериалы Голубой период
Голубой период (2021 - …) Blue Period 18+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 10 минут
О чем сериал

«Голубой период» — многосерийное аниме, созданное американской компанией Netflix. Действие разворачивается вокруг старшеклассника по имени Яторе Ягути. В какой-то момент обычная жизнь начинает казаться ему крайне бесцветной. Ягути больше не хочет посещать уроки, видеться с друзьями или ходить на вечеринки. В один прекрасный день он видит прекрасную картину и остается под сильным впечатлением от нее. Теперь Яторе мечтает стать настоящим художником. Но хватит ли у него на это таланта? Даже он сам этого не знает.

Голубой период - трейлер
Голубой период
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Фуми Хирано Masako Saeki
Даики Ямасита
Даики Ямасита Yotasuke Takahashi
Таиси Мурата Takuro Ishii
Юмири Ханамори Yatora Yaguchi
Кэнго Каваниси Haruka Hashida
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Голубой период - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Когда оттенки синего – больше чем просто цвет: обзор аниме «Голубой период»
Когда оттенки синего – больше чем просто цвет: обзор аниме «Голубой период»
Кадры из сериала
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