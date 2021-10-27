«Голубой период»: Рецензия Киноафиши

Ятора Ягути проводит вечера в компании своих раздолбаев-одноклассников: они пьют пиво, курят сигареты и смотрят футбол. Ближе к рассвету ребята «расползаются» по домам, потому что через пару часов пора в школу. Ягути как будто все дается очень легко: по оценкам он практически первый в классе и даже физические упражнения ему не чужды. Только вот на душе ему чертовски тяжело, все его усилия не приносят ему никакого удовольствия. Метаниям и скитаниям приходит конец, когда он случайно натыкается на божественной красоты картину.

На улицах Токио только светает, над головой дает о себе знать голубое и чистое небо. Ягути только что закончил веселиться с друзьями где-то в районе Сибуя, а там ведь столько заведений и почти всегда шумно. Вот он закуривает сигарету и пока всматривается в асфальт, сзади него – чистая, почти белая стена какого-то здания, увешанная яркими афишами предстоящей выставки Пикассо. Когда же его взгляд замечает постеры, то в очередной раз он задумывается о живописи, и как она далеко от него и его товарищей. Пикассо заставляет поднять голову и всмотреться в чистое голубое небо, не тронутое облаками. Оттенки синего так и манят Ягути, и перед его взором Сибуя уже выглядит не так грязно и серо. Только его друзья неподалеку от него сразу же рушат эту идиллию соприкосновения с прекрасным, потому что одному из них стало плохо и приспичило поблевать. Пора тушить сигарету и возвращаться в реальность.

Голубой период

Ягути, конечно же, хочется поделиться этим голубым небом с друзьями, но они только что-то пробубнят и подумают, что он перебрал. Как вообще ранним утром Сибуя может выглядеть красиво? Они такого не понимают, да и Ягути до этого тоже. Эстетика прекрасного и безобразного меняет его взгляды на жизнь. Ценности старшеклассника сразу же сходят на нет, хотя их назвать даже нельзя было так. Он просто существовал, жил по правилам, многого не просил, не думал о завтра. В итоге мир оказался намного интереснее, чем обычные походы с друзьями за пивом. Возможно, в этот раз Пикассо наконец-то понравится.

«Голубой период» сделан в жанре повседневности, где детально рассказывается о школьной жизни современной японской молодежи. Однако, по сравнению с другими работами похожего стиля, проект Seven Arcs по манге Цубасы Ямагути предлагает посмотреть на все это со стороны психологии и социологии. Подростковые метания, взрослая жизнь наступает на пятки, отношения с родителями как-то не складываются – тебе всего лишь 17 лет, а стремиться ни к чему не хочется. Для чего мы вообще существуем в этом мире?

Голубой период

У Ягути все в жизни меняется только после того, как он знакомится с изобразительным искусством. Будучи самым усердным учеником в классе, он сразу же берется за карандаш и кисточки. Только живопись – это не зубрежка, а состояние души, поэтому легко уже не будет. Старшеклассник изо всех сил пытается изобразить Сибую в синеве, как он запомнил тогда рано утром. Это его первая картина, и, конечно, она у него выходит не очень.

«Голубой период» – это про пору взросления, когда на тебя возлагают большие надежды, но самому тебе тошно вообще подумать о будущем. Вот Ягути просто не знал, что делать даже с завтрашним днем. Ему так не хотелось идти по типичному сценарию: школа, университет и работа. Старшеклассник не мог себя представить обычным офисным планктоном, который будет работать в надежде дожить до выходных. В его жизни появилась живопись и оттенки синего и голубого. Цвет снова вернулся к нему. Теперь он постарается его никогда не потерять.

Аниме понравится всем любителям жанра повседневности. Фанаты оригинальной манги могут сначала немного разочароваться от быстрых сюжетных скачков, но в результате придут к состоянию смирения и спокойного просмотра. Снобы и критики анимации будут продолжать высказывать свои мнения, потому что стиль рисовки достаточно простой, но вполне себе ритмичный. Просто резких движений здесь не должно быть: в жизни же иногда надо замедлиться и просто взглянуть на небо.