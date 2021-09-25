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Голубой период 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Голубой период
Киноафиша Сериалы Голубой период Сезоны Сезон 1

Blue Period 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Голубой период»

В 1 сезоне сериала «Голубой период» сюжет фокусируется на молодом человеке по имени Яторе Ягути. В какой-то момент главному герою становится скучно вести жизнь обычного подростка. Он перестает общаться с друзьями, отказывается посещать шумные вечеринки. В первую очередь, потому что ему просто неинтересно. В какой-то момент Яторе натыкается на чудесную картину, нарисованную талантливым художником. В конце концов он начинает самостоятельно учиться рисовать. Но, увы, его родители не особо одобряют подобное увлечение...

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Голубой период График выхода всех сериалов
Сезон 1
Постижение прелести рисования Awakening to the Joy of Painting
Сезон 1 Серия 1
25 сентября 2021
Он совсем не загорел He's Not Tanned At All
Сезон 1 Серия 2
2 октября 2021
Неудачный дебют в подготовительной школе Prep School Debut of the Dead
Сезон 1 Серия 3
9 октября 2021
Куда мы движемся? Where Will We Go?
Сезон 1 Серия 4
16 октября 2021
Я бессилен, хотя знаю, что нужно делать I Know What To Do, I Just Don't Know If I Can Do It
Сезон 1 Серия 5
23 октября 2021
Серьезные нервные срывы Mental Breakdowns Are No Joke
Сезон 1 Серия 6
30 октября 2021
Начало первого экзамена The First Exam Begins
Сезон 1 Серия 7
6 ноября 2021
Мозговой сок Бушаа Brain Juice Bushaa
Сезон 1 Серия 8
13 ноября 2021
Блуждающий нож Wandering Knife
Сезон 1 Серия 9
20 ноября 2021
Our Blue
Сезон 1 Серия 10
27 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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