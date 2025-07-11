Создали для войны, обращались как со скотом: иначе посмотрите на орков во «Властелине колец», узнав причину их службы у Саурона

В «Сильмариллионе» Моргот, первый Тёмный Властелин и учитель Саурона, не просто создал орков. Он извратил саму идею жизни. По одной из версий Толкина, озвученных в дополнениях к «Властелину колец», орки — это эльфы, взятые в плен, изувеченные, превращённые в пародию на свободный народ.

И если это правда, то орки — не просто враги света, а раса, созданная через боль и страдания. Их существование изначально — мука, но куда страшнее то, как их заставили воевать.

Как орки начали служить Саурону

После падения Моргота Саурон унаследовал всё: крепости, армии и орков. Но если Моргот был разрушителем, использующих свои создания ради войн, то Саурон оказался куда коварнее.

Изначально не все кланы орков хотели служить новому господину, но он организовал их в военную машину, где не было ни жалости, ни смысла — только служение. Он не обманывал орков обещаниями славы.

Он просто управлял ими, как инструментом через страх. Любые нарушения жестоко карались, а психологически ордой управлять было еще проще: Саурон отмечал, что если подопечные бросят его, то люди и эльфы точно истребят их. Является это причиной или следствием, но в итоге так оно и получилось.

Орки ненавидели Саурона

Толкин не скрывал: орки ненавидели своего хозяина. В диалоге Шаграта и Горбага из «Двух крепостей» звучит даже жалкое подобие иронии: «Эти назгулы содрогают кожу». Орки боятся Саурона, его верных назгулов и генералов, которые получают удовольствие от боли других.

Еще лучше эту арку раскрыли в посредственных «Кольцах власти». Там нам показали, что у орков был другой предводитель, изувеченный эльф Адар, которого они считали своим отцом. Они также воевали с людьми, и были по большей части монстрами, но в проекте от Amazon есть и серая мораль.

В один из моментов нам показывают семью орков с маленьким ребенком. Не хватает только фразы: «Не мы такие, жизнь такая».

Почему же воевали за него

Потому что если Саурон исчезнет — они исчезнут вместе с ним. В Средиземье им нет места: люди убьют их, эльфы вырежут. Саурон — не спаситель, но он обеспечивал их оружием, едой и помогал просуществовать дольше. Из двух зол эти монстры выбрали меньшее.

Толкин, будучи католиком, видел в их истории большую трагедию. Их не спрашивали, хотят ли они войны, а просто выращивали как скот и отправляли на убой.

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