Вселенная Толкина подарила нам целую библиотеку кино: от грандиозной трилогии «Властелин колец» Питера Джексона до «Хоббитов», которые растянули одну книгу на три фильма. Но если спросить нейросеть, какой фильм в этом мире можно назвать лучшим из лучших, ответ получается довольно очевидный. ИИ считает, что равных нет «Властелину колец: Возвращение короля».

Почему именно он?

Во-первых, это финал. В истории кино редко бывают такие концовки, которые не просто подводят итог целой саге, но и делают это с огромнейшим размахом. «Возвращение короля» — это 11 «Оскаров» (и ни одного проигрыша), $1,1 млрд сборов и миллионы фанатов, которые до сих пор пересматривают битву при Минас-Тирите на повторе.

Во-вторых, это фильм, где сошлось все: героизм Фродо и Сэма, величие Арагорна, трагедия Голлума. Зритель буквально три часа не дышит, а потом еще 40 минут смотрит эпилог — и все равно не готов отпускать персонажей.

Также, по мнению ИИ, никакой другой фильм по Толкину не оставил такого культурного следа. «Хоббит» многим показался слишком компьютерным, сериал «Кольца власти» зрители до сих пор обсуждают с болью и сарказмом. А вот «Возвращение короля» даже спустя 20 лет — чистое золото фэнтези, кино, которому не страшна никакая конкуренция.

Это тот редкий случай, когда кино перестаёт быть просто экранизацией и становится легендой само по себе. Даже если убрать Толкиена, фильм все равно бы жил.

Остальные экранизации ИИ оценил куда скромнее.

Оценки по Толкиену — вердикт ИИ

Субъективно, но честно.

Название Оценка ИИ (1–10) Властелин колец: Братство кольца (2001) 9 Властелин колец: Две крепости (2002) 9 Властелин колец: Возвращение короля (2003) 10 Хоббит: Нежданное путешествие (2012) 7 Хоббит: Пустошь Смауга (2013) 7.5 Хоббит: Битва пяти воинств (2014) 6 Властелин колец: Кольца власти (2022, сериал) 5.5

Конечно, фанаты могут спорить. Кто-то поставит на первое место «Братство кольца» за атмосферу открытия мира, кто-то — «Две крепости», а кто-то вообще выберет «Хоббита: Нежданное путешествие» за сказочность. Но факты, как оказывается, говорят сами за себя.