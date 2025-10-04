Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи ИИ прошелся по Толкину: лишь один фильм получил 10 из 10, а сериал еле дотянул до 5 — к «Хоббиту» тоже был безжалостен

ИИ прошелся по Толкину: лишь один фильм получил 10 из 10, а сериал еле дотянул до 5 — к «Хоббиту» тоже был безжалостен

4 октября 2025 12:19
ИИ прошелся по Толкину: лишь один фильм получил 10 из 10, а сериал еле дотянул до 5 — к «Хоббиту» тоже был безжалостен

Не все попытки экранизаций посчитал удачными.

Вселенная Толкина подарила нам целую библиотеку кино: от грандиозной трилогии «Властелин колец» Питера Джексона до «Хоббитов», которые растянули одну книгу на три фильма. Но если спросить нейросеть, какой фильм в этом мире можно назвать лучшим из лучших, ответ получается довольно очевидный. ИИ считает, что равных нет «Властелину колец: Возвращение короля».

Почему именно он?

Во-первых, это финал. В истории кино редко бывают такие концовки, которые не просто подводят итог целой саге, но и делают это с огромнейшим размахом. «Возвращение короля» — это 11 «Оскаров» (и ни одного проигрыша), $1,1 млрд сборов и миллионы фанатов, которые до сих пор пересматривают битву при Минас-Тирите на повторе.

ИИ прошелся по Толкину: лишь один фильм получил 10 из 10, а сериал еле дотянул до 5 — к «Хоббиту» тоже был безжалостен

Во-вторых, это фильм, где сошлось все: героизм Фродо и Сэма, величие Арагорна, трагедия Голлума. Зритель буквально три часа не дышит, а потом еще 40 минут смотрит эпилог — и все равно не готов отпускать персонажей.

Также, по мнению ИИ, никакой другой фильм по Толкину не оставил такого культурного следа. «Хоббит» многим показался слишком компьютерным, сериал «Кольца власти» зрители до сих пор обсуждают с болью и сарказмом. А вот «Возвращение короля» даже спустя 20 лет — чистое золото фэнтези, кино, которому не страшна никакая конкуренция.

Это тот редкий случай, когда кино перестаёт быть просто экранизацией и становится легендой само по себе. Даже если убрать Толкиена, фильм все равно бы жил.

Остальные экранизации ИИ оценил куда скромнее.

ИИ прошелся по Толкину: лишь один фильм получил 10 из 10, а сериал еле дотянул до 5 — к «Хоббиту» тоже был безжалостен

Оценки по Толкиену — вердикт ИИ

Субъективно, но честно.

Название Оценка ИИ (1–10)
Властелин колец: Братство кольца (2001) 9
Властелин колец: Две крепости (2002) 9
Властелин колец: Возвращение короля (2003) 10
Хоббит: Нежданное путешествие (2012) 7
Хоббит: Пустошь Смауга (2013) 7.5
Хоббит: Битва пяти воинств (2014) 6
Властелин колец: Кольца власти (2022, сериал) 5.5

Конечно, фанаты могут спорить. Кто-то поставит на первое место «Братство кольца» за атмосферу открытия мира, кто-то — «Две крепости», а кто-то вообще выберет «Хоббита: Нежданное путешествие» за сказочность. Но факты, как оказывается, говорят сами за себя.

Ранее мы писали: «Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?

Фото: Кадры из фильмов «Хоббит: Нежданное путешествие» (2012 г.), «Властелин колец: Возвращение короля» (2003 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма Читать дальше 3 октября 2025
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг «Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг Читать дальше 5 октября 2025
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария Читать дальше 5 октября 2025
А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно Читать дальше 5 октября 2025
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону Читать дальше 3 октября 2025
«Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову «Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову Читать дальше 1 октября 2025
«Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино «Я написал сценарий и снял»: Тарантино достал с полки забытую версию «Убить Билла» — первоначальную задумку покажут в кино Читать дальше 5 октября 2025
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы Читать дальше 5 октября 2025
Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал Цензура такое не пропустила бы: в новой экранизации Кинга пришлось полностью менять книжную концовку — и писатель уже отреагировал Читать дальше 5 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше