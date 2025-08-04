Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон

Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон

4 августа 2025 10:52
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон

Чего ждать поклонникам саги Толкина. 

Amazon поделился первыми кадрами продолжения скандальных «Колец власти» : третий сезон официально в производстве, несмотря на падение интереса после второго. Нам больше не показывают леса и разговоры у костра — теперь на экране война.

Спустя несколько лет после финала второго сезона Саурон готовит главное. Он создаёт Кольцо Всевластия. И если раньше он был просто фигурой в мантии, то эльфом, то человеком, то теперь — чёткий силуэт в броне. Всё по классике Толкина, фигура из кошмаров фанатов. На первом кадре из сериала он забирает потерянную корону.

Векна идёт на замену эльфам

Главная интрига: в касте заявили Джейми Кэмпбелл Бауэр — тот самый, что пугал всех в «Очень странных делах». Кого он играет, не сказали. Но фанаты ставят на Келеборна — мужа Галадриэль, которого загадочным образом не было два сезона. Похоже, пришло время вернуть королей на свои места.

Добро объединяется — но времени почти нет

В третьем сезоне наконец начнётся падение Нуменора. Саурон разрушает империю гордостью и лестью. Тут не меч важнее — а слово, способное извратить лже-правителей изнутри.

Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон

Создатели обещают, что в кадре появятся те, кто станет назгулами. Короли, ещё верящие в силу, но уже отравленные властью. И это будет красиво — по-зловещему красиво.

Итог

«Кольца власти» всё ещё идут ва-банк. Amazon хочет добить пятилетний план. Да, рейтинги падали. Но фанбаза держится. И теперь, когда на экране наконец появился Тёмный Властелин — начинается настоящее кино.

Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон

Создали для войны, обращались как со скотом: иначе посмотрите на орков во «Властелине колец», узнав причину их службы у Саурона.

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3 сезон «Дома дракона» можно не смотреть после откровений Рейниры: наплевала на Мартина с высокой колокольни 3 сезон «Дома дракона» можно не смотреть после откровений Рейниры: наплевала на Мартина с высокой колокольни Читать дальше 4 августа 2025
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола» После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола» Читать дальше 4 августа 2025
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем Читать дальше 4 августа 2025
Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга Читать дальше 2 августа 2025
У Уолтера Уайта был крестный отец из мафии Нью-Джерси: о связях Хайзенберга рассказал сам Крэнстон У Уолтера Уайта был крестный отец из мафии Нью-Джерси: о связях Хайзенберга рассказал сам Крэнстон Читать дальше 2 августа 2025
Этот девятичасовой мини-сериал о похищении соседской девочки оценили на 7,3: основано на реальных событиях Этот девятичасовой мини-сериал о похищении соседской девочки оценили на 7,3: основано на реальных событиях Читать дальше 31 июля 2025
Со скрипом набрал 4,6 на IMDb: а вы знали, что у культовых «Пришельцев» есть современное продолжение — Рено и Клавье на месте, но фильм не спасают Со скрипом набрал 4,6 на IMDb: а вы знали, что у культовых «Пришельцев» есть современное продолжение — Рено и Клавье на месте, но фильм не спасают Читать дальше 4 августа 2025
Актеры из «Офиса» выбрали самую мудрую фразу в сериале — фанатов шоу она наверняка заставит прослезиться Актеры из «Офиса» выбрали самую мудрую фразу в сериале — фанатов шоу она наверняка заставит прослезиться Читать дальше 4 августа 2025
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито «Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито Читать дальше 4 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше