Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон

Amazon поделился первыми кадрами продолжения скандальных «Колец власти» : третий сезон официально в производстве, несмотря на падение интереса после второго. Нам больше не показывают леса и разговоры у костра — теперь на экране война.

Спустя несколько лет после финала второго сезона Саурон готовит главное. Он создаёт Кольцо Всевластия. И если раньше он был просто фигурой в мантии, то эльфом, то человеком, то теперь — чёткий силуэт в броне. Всё по классике Толкина, фигура из кошмаров фанатов. На первом кадре из сериала он забирает потерянную корону.

Векна идёт на замену эльфам

Главная интрига: в касте заявили Джейми Кэмпбелл Бауэр — тот самый, что пугал всех в «Очень странных делах». Кого он играет, не сказали. Но фанаты ставят на Келеборна — мужа Галадриэль, которого загадочным образом не было два сезона. Похоже, пришло время вернуть королей на свои места.

Добро объединяется — но времени почти нет

В третьем сезоне наконец начнётся падение Нуменора. Саурон разрушает империю гордостью и лестью. Тут не меч важнее — а слово, способное извратить лже-правителей изнутри.

Создатели обещают, что в кадре появятся те, кто станет назгулами. Короли, ещё верящие в силу, но уже отравленные властью. И это будет красиво — по-зловещему красиво.

Итог

«Кольца власти» всё ещё идут ва-банк. Amazon хочет добить пятилетний план. Да, рейтинги падали. Но фанбаза держится. И теперь, когда на экране наконец появился Тёмный Властелин — начинается настоящее кино.

Создали для войны, обращались как со скотом: иначе посмотрите на орков во «Властелине колец», узнав причину их службы у Саурона.