Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню

«Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню

6 августа 2025 17:09
«Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню

Остался крайне недоволен сериалом за миллиард.

Илон Маск после выхода скандального сериала Amazon открыл портал в Мордор. Лаконично, с фирменным презрением он написал: «Толкин вертится в гробу».

Весь хейт, весь гнев, всё разочарование фанатов «Кольца власти» миллиардер уместил в пару сообщений.

«Мужчины — трусы и идиоты»

По словам Маска, почти все мужские персонажи в сериале — трусы, придурки или и то, и другое.Даже гномы и благородные эльфы на пару с нуменорцами. Только Галадриэль, мол, рыцарь в сияющих доспехах. Храбрая, умная, милая.

Но даже в этой похвале читается издевка: героиня, безусловно, интересная, но история с ее героизмом притянута за уши. Показанная в сериале версия эльфийки максимально далека от рассудительной книжной Галадриэль.

«Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню

Те, кто читал, не простят

Amazon потратил почти миллиард долларов на самый дорогой сериал в истории. Но, кажется, забыл: канон — важен. Первый сезон «Колец власти» разозлил, второй — уже утомил. Даже самые лояльные зрители с выключенным мозгом начали замечать: эльфы полные и глупые, в отличие от оригинальной трилогии, сюжет будто генерировала нейросеть.

Так что в данном случае Илона Маска поддержат даже те, кто терпеть не может миллиардера. Ведь как фанат книг Толкина он высказал то, что у всех на уме. Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон Читать дальше 4 августа 2025
«Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула») «Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула») Читать дальше 6 августа 2025
Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила Мартин знал, как правильно снять самую противоречивую серию «Игры престолов» — жадность HBO сгубила Читать дальше 5 августа 2025
3 сезон «Дома дракона» можно не смотреть после откровений Рейниры: наплевала на Мартина с высокой колокольни 3 сезон «Дома дракона» можно не смотреть после откровений Рейниры: наплевала на Мартина с высокой колокольни Читать дальше 4 августа 2025
После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола» После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола» Читать дальше 4 августа 2025
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем Читать дальше 4 августа 2025
Без Луффи стало только лучше: 1137-ю серию «Ван-Пис» называют лучшим, что произошло с сериалом после битвы с Небесным Драконом Без Луффи стало только лучше: 1137-ю серию «Ван-Пис» называют лучшим, что произошло с сериалом после битвы с Небесным Драконом Читать дальше 3 августа 2025
Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга Читать дальше 2 августа 2025
У Уолтера Уайта был крестный отец из мафии Нью-Джерси: о связях Хайзенберга рассказал сам Крэнстон У Уолтера Уайта был крестный отец из мафии Нью-Джерси: о связях Хайзенберга рассказал сам Крэнстон Читать дальше 2 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше