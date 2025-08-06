«Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню

Илон Маск после выхода скандального сериала Amazon открыл портал в Мордор. Лаконично, с фирменным презрением он написал: «Толкин вертится в гробу».

Весь хейт, весь гнев, всё разочарование фанатов «Кольца власти» миллиардер уместил в пару сообщений.

«Мужчины — трусы и идиоты»

По словам Маска, почти все мужские персонажи в сериале — трусы, придурки или и то, и другое.Даже гномы и благородные эльфы на пару с нуменорцами. Только Галадриэль, мол, рыцарь в сияющих доспехах. Храбрая, умная, милая.

Но даже в этой похвале читается издевка: героиня, безусловно, интересная, но история с ее героизмом притянута за уши. Показанная в сериале версия эльфийки максимально далека от рассудительной книжной Галадриэль.

Те, кто читал, не простят

Amazon потратил почти миллиард долларов на самый дорогой сериал в истории. Но, кажется, забыл: канон — важен. Первый сезон «Колец власти» разозлил, второй — уже утомил. Даже самые лояльные зрители с выключенным мозгом начали замечать: эльфы полные и глупые, в отличие от оригинальной трилогии, сюжет будто генерировала нейросеть.

Так что в данном случае Илона Маска поддержат даже те, кто терпеть не может миллиардера. Ведь как фанат книг Толкина он высказал то, что у всех на уме. Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон.