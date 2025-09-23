Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Звезда «Колец власти» сыграет в следующем сезоне «Дома дракона» — уже известно, в каких сценах он появится

Звезда «Колец власти» сыграет в следующем сезоне «Дома дракона» — уже известно, в каких сценах он появится

23 сентября 2025 09:54
Звезда «Колец власти» сыграет в следующем сезоне «Дома дракона» — уже известно, в каких сценах он появится

Правда, с возвращением актера в «Кольца власти» пока все не так очевидно.

Хотя сериал-приквел «Игры престолов» «Дом дракона» стартовал с молодым основным кастом, состоящим преимущественно из новичков индустрии, ко второму сезону к шоу стало присоединяться все большее количество известных фигур из мира кино и телевидения.

Так, в готовящемся третьем сезоне появится еще несколько новых персонажей, которых сыграют известные актеры как Джеймс Нортон и Томми Флэнаган, а буквально на днях к актерскому составу присоединился и один из ведущих актеров еще одной культовой фэнтезийной саги — сериала «Властелин колец: Кольца власти», снятого по мотивам легендарного романа-эпопеи Толкина.

Дилан Смит сыграет в третьем сезоне «Дома дракона»

Дилан Смит в сериале «Властелин колец: Кольца власти»

По сообщениям фанатских изданий, актер, известный по роли Ларго Брэндифута в «Кольцах власти», тоже появится в третьем сезоне эпичного шоу, съемки которого должны подойти к концу в октябре этого года.

Пока о том, кого сыграет Смит в «Доме дракона», ничего не известно, однако инсайдеры, которые как-то связаны с теми самыми фанатскими аккаунтами, утверждают, что актер якобы снимался с общих сценах с Томом Глинн-Карни и Мэттью Нихэмом, которые в «Доме дракона» играют Эйегона Таргариена и Лариса Стронга соответственно.

Хотя фанаты, которые знакомы с «Пламенем и кровью» Джорджа Мартина, все еще пытаются определить героя, роль которого досталась Смиту, сделать это тоже не так просто — по словам поклонников, если ориентироваться на имеющуюся информацию, Смит может сыграть кого-то из более десятка самых разных персонажей.

Дилан Смит может не вернуться в третьем сезоне «Колец власти»

Звезда «Колец власти» сыграет в следующем сезоне «Дома дракона» — уже известно, в каких сценах он появится

Хотя Ларго Брэндифут по-прежнему остается одним из ключевых героев сериала, его историю, по мнению многих поклонников, могут отодвинуть на второй план в будущем третьем сезоне — учитывая то, что во второй части герой уже не так часто появлялся на экране.

Тем не менее, судить об этом пока еще рано — съемки следующего сезона «Колец власти» должны начаться не раньше весны следующего года, а премьеры стоит ждать не раньше марта-апреля 2027 года.

Кстати, следующий год принесет премьеру не только третьего сезона «Дома дракона», но и еще порции новых эпизодов полюбившихся всем сериалов — о самых ожидаемых телерелизах 2026 года написали в этой подборке.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики Читать дальше 30 сентября 2025
Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше Пора отпустить «Игру престолов»: вот еще 9 рейтинговых сериалов HBO, цепляющих с первой минуты — у № 5 оценка даже выше Читать дальше 2 октября 2025
Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Читать дальше 30 сентября 2025
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO Читать дальше 29 сентября 2025
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО «"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО Читать дальше 29 сентября 2025
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде «Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде Читать дальше 2 октября 2025
Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2» Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2» Читать дальше 2 октября 2025
ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды Читать дальше 2 октября 2025
«Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово «Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово Читать дальше 2 октября 2025
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте «Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше