12 декабря 2025 12:48
19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном

Различий с каноном гораздо больше, чем хотелось бы.

В сериале «Властелин колец: Кольца власти» образ Саурона настолько отличается от канона Толкина, что для злодея могли бы просто придумать новое имя и снять про него отдельный сериал – никто бы и не заподозрил подвоха. Но увы – антагонист в экранизации культового фэнтези получился… с изюминкой.

1. Саурона «убивает» Адар после Войны Гнева

В книгах Толкина после поражения Моргота Саурон сам сдаётся Валар, потом сбегает и начинает постепенно набирать силу.

В сериале же придуман эпизод, где Адар устраивает внутренний переворот среди орков и «убивает» Саурона в крепости Фородуайта. Это объясняет его долгое восстановление и «потерянность» в начале Второй эпохи.

2. Саурону добавляют несколько «прекрасных личин»

У Толкина главный и практически единственный каноничный «добрый» облик – Аннатар, «Владыка Даров».

А вот в «Кольцах власти» у него минимум два таких облика: – Аннатар (каноничная маска), – Халбрэнд (полностью авторское изобретение).

Также мелькает «форма Джека Лоудена», ещё один вариационный облик.

3. Сериал физически связывает Саурона с Кольцами Людей

По книгам детали ковки колец почти не описаны, зато в сериале добавляют мрачную деталь: в девять человеческих колец добавлена кровь Саурона. Это художественное решение объясняет его абсолютную власть над Назгул.

4. Осада Эрегриона происходит совсем по другой логике

По Толкину Саурон самолично ведёт армию против Эрегриона после того, как эльфы раскусили обман.

В сериале же Адар нападает на Эрегрион вопреки воле Саурона – по сути, против него. Причины осады полностью переписаны.

5. Отношения Саурона и Галадриэль

Если в книгах Галадриэль – один из самых проницательных персонажей Второй эпохи, и Саурон никогда не имел над ней никакого эмоционального влияния, то в сериале подтверждён романтический подтекст отношений Галадриэль–Халбрэнд.

Режиссёр прямо говорит, что Галадриэль «была влюблена», а Саурон хотел её видеть своей «королевой». Такой эмоциональной связи в каноне нет совсем.

6. Саурон сражается за Девять колец лично с Галадриэль

Все книжные фанаты знают, что Саурон взаимодействует прежде всего с Келебримбором. Именно его он пытает и убивает, выбивая сведения о кольцах.

Но что в «Кольцах власти»? Келебримбор тоже присутствует, но важная часть конфликта смещена на противостояние Саурон-Галадриэль: он преследует её ради колец.

Да, это усиливает их личную сюжетную линию, которую тоже выдумали.

7. Саурон испытывает сомнения и «конфликтность» в начале Второй эпохи

Толкин писал, что в очень ранний период Второй эпохи Саурон действительно убеждал себя, что действует «во благо», но в книгах он довольно быстро возвращается к открытому доминированию и тирании.

Сериал эту идею разворачивает максимально: Саурон рефлексирует, страдает, блуждает после смерти, переосмысливает путь – эмоционально он гораздо сложнее и человечнее, чем в каноне.

Ранее мы писали: Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали

Фото: Кадры из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Алексей Плеткин
