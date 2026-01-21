Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Кольца власти» изменили канон: сцена с Гэндальфом и посохом из «Двух крепостей» теперь грубый ляп

21 января 2026 23:00
Гэндальф Белый

Если брать проект от Amazon за часть вселенной, то Джексона сильно подставили.

Создатели сериала «Властелин колец: Кольца власти» попытались расширить историю Средиземья, но в процессе внесли изменения, которые противоречат оригинальным фильмам Питера Джексона. Один из таких ляпов касается связи волшебников и их посохов.

Новая трактовка из «Колец власти»

В сериале утверждается, что посох сам выбирает волшебника, а между магом и его жезлом существует особая связь. Гэндальф весь второй сезон искал себе орудие, ведь он не мог контролировать собственную силу.

Гэндальф с новым посохом

Однако это противоречит тому, что мы видим в фильмах. Например, в «Двух крепостях» Гэндальф получает новый посох не мистическим образом, а из рук Галадриэль (пусть этот момент и остается за кадром).

Посох как источник силы Гэндальфа

Во вселенной Толкина посох не просто инструмент, а обязательный атрибут каждого истари. Он служит:

  • Проводником магической энергии.
  • Усилителем заклинаний.
  • Инструментом для контроля.
Гэндальф получил посох

Лишение посоха для мага — это потеря значительной части силы, как в случае с Саруманом, чей жезл Гэндальф сломал в «Двух крепостях».

Сколько посохов было у Гэндальфа?

Гэндальф использовал два посоха:

  1. Первый — деревянный, с которым он путешествовал в «Хоббите» и «Братстве кольца». Этот посох был уничтожен при разрушении моста Кхазад-Дума в Мории, когда Гэндальф сражался с Балрогом. Как раз его он получил в сериале, посох являлся ветвью древа энта.
  2. Второй — символ нового статуса, созданный Галадриэль после его возрождения как Гэндальфа Белого.

Таким образом, концепция о том, что посох и волшебник «находят друг друга», как утверждается в сериале, вступает в противоречие с каноничными событиями фильмов и книг. При этом, самый дорогой сериал в истории «Кольца власти» с треском провалился, но создатели этого никогда не признают. Его на голову превзошел другой сериал Amazon: до выхода не верили, но посмотрели 8 000 000 000 минут.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости» (2002), сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
